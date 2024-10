Comment trouver les mots justes pour commencer à parler de Vince Carter, tant le joueur a marqué sa génération ? Un athlète hors pair, qui a réchauffé les cœurs et fait lever les foules pendant plus de 20 ans. Un homme sans qui le Canada ne serait peut-être pas la belle nation de basketball que l’on connaît. Ce soir, Vince Carter va entrer au Hall of Fame et inscrire un peu plus son nom dans la légende.

Voilà, c’est cette nuit que la constellation se complète.

Habitué à toucher les étoiles sur chacune de ses légendaires envolées, Vince Carter va rejoindre le Hall of Fame pour rester définitivement dans les plus hauts sommets. Une récompense amplement méritée, pour celui qui aura tout donné au basketball. 22 ans de carrière à travers quatre décennies différentes, et autant de temps pour nous gratifier de highlights dont seul lui a le secret. De Toronto à Atlanta, en passant (entre autres) par le New Jersey, Orlando et Dallas, Vinsanity fait partie des plus grands à avoir posé les pieds sur un parquet.

And with the 5th overall pick in the 1998 NBA Draft…

Vince Carter will get enshrined in the @Hoophall… Sunday (Oct. 13th) 6:00pm/et on NBA TV. #24HoopClass pic.twitter.com/1dV6KH2uLd

Ses pieds d’ailleurs, étaient peut-être autant sur le parquet que dans les airs. Car si Vince Carter est un nom qui résonne autant dans le monde de la balle orange, c’est en grande partie parce que ses dunks ont fait du bruit. Beaucoup de bruit. Sûrement plus que ceux de n’importe quel autre joueur.

En fait, Vince Carter est probablement le plus beau représentant du geste le plus mythique de l’histoire du basketball.

Le vainqueur du Slam Dunk Contest de l’an 2000 était une sorte de super-héros, que même la gravité ne semblait pas pouvoir freiner. Ce concours de dunk, d’ailleurs, est l’une des plus belles prestations individuelles jamais offertes durant un All-Star Weekend. Si beaucoup s’accordent à dire que Vince Carter a placé les Raptors sur la carte de la NBA, c’est en grande partie grâce à ses tomars tous plus impressionnants les uns que les autres. Culturellement, ce style de jeu spectaculaire a permis à l’équipe de Toronto de gagner en visibilité, et de commencer à se créer une vraie fanbase. Un exploit quand on sait qu’avant l’arrivée de Vinsanity, les Dinos étaient une franchise très jeune à la recherche d’une identité.

Mais Air Canada était plus que ça. Bien plus que ça.

Si le dunk est évidemment sa marque de fabrique, il est toujours bon de rappeler qu’on parle ici d’un arrière huit fois All-Star, capable de planter quasiment 28 points par match sur une saison. Un garçon qui, à lui seul ou presque, a permis à une jeune franchise de Toronto de faire son trou dans la plus grande ligue du monde.

Dans le Grand Nord, Vince Carter est une légende. Et si l’aventure chez les Dinos s’est un peu terminée en eau de boudin, impossible de bouder indéfiniment le joueur le plus impactant de son histoire. La preuve, les Raptors se sont enfin décidés à retirer son légendaire numéro 15. Le 2 novembre prochain, Vinsanity va donc devenir le premier joueur de la franchise canadienne à voir son maillot s’élever tout en haut de la Scotiabank Arena.

C’est officiel.

Les Raptors vont retirer le maillot de Vince Carter, le 2 novembre prochain !

Un des joueurs les plus importants de l’histoire de la franchise, et de l’histoire du basketball au Canada.

C’était une erreur de ne pas l’avoir encore fait, elle est réparée ! 👏🇨🇦✈️

Vince Carter n’a peut-être jamais été champion ni MVP, mais Air Canada a gagné bien plus que ça. En ayant conquis le cœur des fans, Vinsanity s’assure un souvenir éternel, et un hommage à la hauteur de son héritage. Désormais, son nom figure aux côtés de ceux des grandes légendes de ce sport. Tout en haut, là où Carter n’avait encore jamais grimpé.