Lonzo Ball après son retour : “Un moment que je n’oublierai jamais”

Lonzo Ball a fait son grand retour sur les parquets NBA avec un petit match de pré-saison, histoire de se mettre en jambes et de retrouver les terrains après 1 006 jours à jongler avec les blessures.

C’est un véritable chemin de croix qui a pris fin cette nuit pour Lonzo Ball. Il aura fallu attendre deux ans et demi d’absence, mais le revoici sur le parquet du United Center. Après 10 points et une standing ovation pour saluer le retour de celui qu’on n’attendait plus, Zo s’est exprimé sur ce qu’il ressentait :

“J’ai envie de dire qu’on se sent beaucoup mieux en jouant qu’en regardant. Je ne peux même pas mettre des mots sur ce que j’ai ressenti sur le terrain. C’est un moment que je n’oublierai jamais.” – Lonzo Ball

S’il est très heureux d’être revenu, Zo n’oublie pas de remercier les Bulls. Le meneur l’avait déjà fait en amont de ce match en disant que Chicago était resté à ses côtés durant tout le processus de rééducation. Il n’oublie pas non plus de rendre hommage aux fans de la franchise de l’Illinois :

“Il y a énormément de personnes qui m’ont aidé. Rien que le fait de voir le foule et l’amour que je reçois de la part des fans, il n’y a aucun moyen d’imiter ça.” – Lonzo Ball

Tout au long de sa rééducation, celui qui a désormais résilié son abonnement à l’infirmerie des Bulls n’a jamais douté qu’il ferait un jour ou un autre son grand retour. Zo savait qu’il allait faire face à un long processus, mais il a continué de garder espoir. Des efforts récompensés la nuit dernière.

Bien sûr, après la rencontre, le coach des Taureaux, Billy Donovan n’a pas manqué de glisser un petit mot sur le retour tant attendu du numéro 2 :

“Je lui donne beaucoup de mérite de revenir après deux ans et demi d’absence. Vous jouez votre premier match, je sais que ce n’est pas de la saison régulière, mais juste le fait de rentrer sur un terrain NBA. Je sais qu’il a beaucoup travaillé pour être prêt pour ce moment.” – Billy Donovan

Espérons désormais que les blessures soient officiellement derrière Lonzo Ball et qu’il soit de retour pour reprendre sa carrière là où il l’avait laissé.

