Après l’annonce des All-WNBA Teams, on fait un petit focus sur Caitlin Clark. La prodige d’Indiana conclue en beauté une première saison historique dans la Ligue. Elle devient la 5ème rookie à intégrer le premier cinq de la saison dans l’histoire de la WNBA.

Et un record de plus pour Caitlin Clark ! Mais celui-ci, elle le partagera avec plusieurs copines de grand talent. La joueuse du Fever, qui sort d’une saison en 19,2 points, 8,4 passes et 5,7 rebonds, a réussi l’exploit d’aller chercher une place dans la All-WNBA First Team 2024. Un cercle normalement fermé aux débutantes en WNBA. Mais Clark n’est pas vraiment une rookie comme les autres, elle l’a prouvé en allant taper record sur record cette saison.

Caitlin Clark is the first rookie since 2008 to be named to the All-WNBA First Team.

she’s just the fifth rookie ever to earn the honors, alongside Fever legend Tamika Catchings 🔥 pic.twitter.com/WazDmOaYpf

Elle n’est que la 5ème rookie à réussir à intégrer une All-WNBA First Team (la première depuis 2008). Le nom des autres ? Candace Parker, Sue Bird, Tamika Catchings et Diana Taurasi. Du très beau monde et de la légende au mètre carré. Caitlin Clark pourrait bien devenir elle aussi légendaire si elle continue ses dingueries et si elle conduit son équipe au titre dans les prochaines saisons. Sa première année en WNBA est une franche réussite et elle a réussi à répondre à toutes les attentes malgré la hype immense qui accompagnait son arrivée dans la Ligue. On a désormais hâte de la voir à la rentrée prochaine franchir un nouveau palier.

one of the best in the league 😤

congratulations to Caitlin Clark on being named to All-WNBA First Team.

