Les réactions Twitter après le shoot incroyable de Sabrina Ionescu

C’est le genre de tir qui fait se lever du canapé, le genre de tir dont on se souvient et surtout, le genre de tir qui fait réagir. Sabrina Ionescu a assassiné le Lynx dans le match 3 des Finales pour permettre au New York Liberty de se rapprocher du premier titre WNBA de son histoire.

NB : il se peut que certaines traductions ne soient pas reprises littéralement en français mot pour mot, mais qu’elles soient adaptées afin d’être plus facilement compréhensibles sans pour autant en modifier le sens.

# Luka Doncic s’y connaît en gros tir et a quand même été impressionné

What a shot🔥🔥🔥

— Luka Doncic (@luka7doncic) October 17, 2024

“Quel tir”

# Kevin Durant y est aussi allé de son tweet (comme d’habitude)

Cold blooded killer @sabrina_i20

— Kevin Durant (@KDTrey5) October 17, 2024

“Tueuse au sang froid”

# Et bien d’autres stars NBA

Logo gamer on the road 😳 https://t.co/2RQHLzXzyO

— JJJ (@jarenjacksonjr) October 17, 2024

“Un game-winner depuis le logo à l’extérieur”

You knew that was cashhhhhhh. The follow thru was perfect

— Isaiah Thomas (@isaiahthomas) October 17, 2024

“C’était sûr que ça allait dedans, le follow through était parfait.”

Wow Sabrina sheesh 😮‍💨

— Victor Oladipo (@VicOladipo) October 17, 2024

Call game them @sabrina_i20 https://t.co/Sa904L3ipU

— Stephen Curry (@StephenCurry30) October 17, 2024

“Montre leur comment on finit les matchs”

# Le monde de la WNBA et des médias, également sous le charme

What a shot Sabrina 🔥🔥🔥

— Aliyah A. Boston (@aa_boston) October 17, 2024

“Quel shoot Sabrina”

Sabrina so cold for that

— Arike Ogunbowale (@Arike_O) October 17, 2024

“Sabrina a tellement de sang-froid”

Sabrina is ice cold. Wow.

— Malika Andrews (@malika_andrews) October 17, 2024

“Sabrina a le sang-froid comme de la glace”

sheeshhhhhhhh #WNBAFinals

— Angel Reese (@Reese10Angel) October 17, 2024

SAB.

— Kahleah Copper (@kahleahcopper) October 17, 2024

Omgoodness!!!!! SABRINNNNAAAAAA!!!!

— Tamika Catchings (@Catchin24) October 17, 2024