Les All-WNBA Teams 2024 ont été annoncées !

Juste avant le Game 3 des Finales WNBA, la Ligue a annoncé la composition des All-WNBA Teams pour la saison 2024 ! On y retrouve du très beau monde, avec notamment Caitlin Clark dans le premier cinq !

Si les trophées individuels avaient déjà été distribués en WNBA, ce n’était pas le cas des deux cinq majeurs de la saison. C’est désormais chose faite ! Dans le premier cinq, on retrouve la MVP A’ja Wilson (Aces) mais aussi Breanna Stewart (Liberty) et Napheesa Collier (Lynx), qui s’affontent en ce moment en Finales. Collier et Wilson ont été élues à l’unanimité dans le premier cinq. À leurs côtés, Alyssa Thomas (Sun) et Caitlin Clark (Fever). La star d’Indiana est la première rookie à craquer la All-WNBA First Team depuis 2008 et Candace Parker.

Sa rivale Angel Reese (Sky) n’a elle pas réussi à intégrer le second cinq, qui est aussi rempli avec d’excellentes joueuses comme Sabrina Ionescu, qui a réalisé un énorme shoot cette nuit face au Lynx en Finale. Sa coéquipière Jonquel Jones est également là, de quoi rendre fiers les fans du Liberty (3 membres sur les 10 meilleures joueuses). Kahleah Copper (Mercury), Nneka Ogwumike (Storm) et Arike Ogunbowale (Wings) complètent le second cinq.

