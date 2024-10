Il n’y avait pas que le retour de Lonzo Ball cette nuit à Chicago, les Wolves ont aussi pu découvrir Julius Randle. Pour sa première, l’ancien des Knicks a rendu une copie prometteuse.

Il faut remonter au 27 janvier pour trouver trace d’un match de Julius Randle en NBA. Pourtant, l’ailier-fort n’a pas semblé trop rouillé pour sa première avec Minnesota. Son épaule, opérée ces derniers mois, semble désormais pleinement opérationnelle. Si la forme est là, reste à construire les automatismes pour Randle, qui a semblé un peu chercher sa place par séquences. Logique pour quelqu’un qui doit désormais s’intégrer à un nouveau système.

On l’a quand même vu tenter de combiner avec ses coéquipiers à de nombreuses reprises, il a notamment offert une passe décisive à Rudy Gobert dans la peinture dans le premier quart-temps. Etonnamment, il n’a pas tenté sa chance de loin, lui qui était plutôt coutumier du côté de New York (5 tentatives par match l’an passé mais seulement 31% de réussite). On verra si c’est une tendance qui se poursuit ou s’il se rapproche davantage du cercle dans un jeu au poste qu’il apprécie toujours autant.

Sa feuille de stats du jour : 15 points, 6 rebonds, 5 passes, 6/12 au shoot, 2 ballons perdus en 26 minutes.