Recrue phare de l’été à Orlando, Kentavious Caldwell-Pope a pour le moment toutes les peines du monde à justifier son contrat avec le Magic. Au bout de 6 matchs, le premier constat est plutôt alarmant pour le shooteur.

Au moment de faire le bilan de l’été du Magic, les sourires étaient de sortie à Orlando. Avec la signature de Kentavious Caldwell-Pope, la franchise avait à la fois récupéré un fort vétéran (double champion NBA) pour entourer ses jeunes, l’un des meilleurs role players du pays, un excellent défenseur et un shooteur élite à 3-points pour gagner en spacing. En trois mots : une signature parfaite.

Seulement voilà, KCP ne ressemble pas trop à cette description depuis la reprise. S’il était comme un poisson dans l’eau à Denver, Caldwell-Pope est très loin de son meilleur niveau à Orlando. En six matchs, l’arrière tourne pour le moment à 5,8 points, 1 rebond, 1,3 passe et 1,3 interception en 28 minutes.. Pire encore, ses pourcentages sont en chute libre. Il tire actuellement à 31% dont 19% de loin.. C’est absolument horrible et c’est très loin des standards auxquels il nous avait habitués. On parle quand même de quelqu’un qui était entre 39 et 42% à 3-points sur les quatre dernières saisons.

Passer de Denver à Orlando reste un changement important car la vie est toujours plus simple quand on a un passeur comme Nikola Jokic pour vous faciliter la vie. Pour autant, Kentavious Caldwell-Pope va vite devoir trouver ses marques au Magic. Il a récupéré un deal de 66 millions sur trois ans cet été et on attend bien mieux de sa part. Avec la blessure de Paolo Banchero, il est attendu comme l’un des joueurs qui doit step up en priorité pour compenser le manque au scoring. KCP réussira-t-il à redresser la barre du côté de Disney ?