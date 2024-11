General Manager et Président des opérations basket chez les Denver Nuggets, Calvin Booth semble bien parti pour s’inscrire dans la durée au Colorado. Selon les infos d’ESPN, le dirigeant discuterait d’une prolongation de contrat avec sa direction.

Le début de saison des Nuggets n’a rien de très séduisant (2 victoires, 3 défaites, treizièmes à l’Ouest) mais du côté de la direction de Denver, on semble confiant quant au projet et aux personnes en charge. Selon les infos de Ramona Shelburne de ESPN, Calvin Booth discuterait avec ses supérieurs d’une prolongation de contrat et une issue favorable pourrait arriver prochainement. Le General Manager est présent dans la franchise depuis 2017. Initialement assistant manager, il avait pris la suite d’Arturas Karnisovas en 2020 avant de gagner encore des responsabilités avec le départ de Tim Connelly en 2022 chez les Wolves. Il a désormais la double casquette de président des opérations basket et de General Manager.

Nikola Jokic is the most valuable player in the league. GM Calvin Booth estimates the Nuggets are halfway through his 10-year prime. Is Denver making the most of it? Deep dive, from the Mile High City https://t.co/CCpDCXAydG

— Ramona Shelburne (@ramonashelburne) November 1, 2024

S’il a profité du travail de ses prédécesseurs, Calvin Booth restera celui qui était aux commandes de la franchise au moment du premier titre des Nuggets en 2023. Depuis, c’est plus compliqué de la part de l’ancien intérieur. Plusieurs role players majeurs ont quitté la franchise (Bruce Brown, Jeff Green, Kentavious Caldwell-Pope) et hormis Russell Westbrook, le GM a préféré renforcer l’effectif avec des jeunes joueurs issus de la Draft plutôt qu’avec des éléments confirmés. Une stratégie qui aurait, selon les rumeurs, créé quelques tensions avec Michael Malone, lequel souhaitait un groupe plus étoffé pour continuer à jouer le titre.

En attendant de voir si Denver montre un meilleur visage, c’est bien Calvin Booth qui devrait garder les rênes dans les Rocheuses pendant quelques temps encore.

Source texte : ESPN