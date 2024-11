Pas de repos pour les braves et la NBA en reprend pour 10 matchs cette nuit avec encore un programme bien chargé. On vous balance ça ci-dessous avec comme toujours notre petit focus du jour.

Le programme du soir :

23h : Hornets – Celtics

0h30 : Sixers – Grizzlies

0h30 : Raptors – Kings

1h : Rockets – Warriors

1h : Bucks – Cavs

1h : Spurs – Wolves

2h30 : Wizards – Heat

3h : Nuggets – Jazz

3h : Suns – Blazers

3h30 : Clippers – Thunder

Le match à ne pas rater : Spurs – Wolves

Plusieurs matchs valent le coup d’œil cette nuit. On pense notamment à un Bucks – Cavs qui sent le souffre pour Milwaukee ou encore le retrait de maillot de Vince Carter à Toronto. On n’oublie pas non plus le Français Bilal Coulibaly qui met le Heat à l’épreuve aux côtés d’Alexandre Sarr.

Nous, on a focus sur un duel franco-français avec Victor Wembanyama et Rudy Gobert qui vont se faire face lors du Spurs – Wolves de ce soir. La rencontre n’est pas ultra-compétitive niveau classement car Minnesota est censé boxer dans une autre division que San Antonio mais ce match dans le match entre Français est savoureux pour bien des raisons. On tient peut-être le DPOY 2024 face à son successeur. Une succession qui est déjà effective en sélection puisque Wemby est désormais passé devant Rudy Gobert au poste de pivot titulaire des Bleus. Réussir un gros match face à ce qui était l’an passé la meilleure défense du pays pourrait aussi aider Wembanyama à pleinement lancer sa saison et confirmer son five-by-five du dernier match.

Lors de leurs quatre confrontations de l’année dernière, Rudy Gobert l’avait emporté à trois reprises pour un seul succès de Wemby. Les Wolves ont néanmoins le désavantage du back-to-back après une victoire au bout de l’effort face aux Nuggets hier soir.

Les Français (potentiellement) en lice ce soir