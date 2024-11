Les Raptors vont retirer le maillot de Vince Carter cette nuit, ENFIN !

Légende des Toronto Raptors et véritable visage de la franchise pendant de nombreuses années, Vince Carter va (enfin) être honoré comme il se doit cette nuit au Canada. Le numéro 15 de l’arrière va monter au plafond de la Scotiabank Arena, pour ce qui sera le premier maillot retiré par les Raptors dans leur histoire. Rendez-vous à la mi-temps du match face aux Kings (qui commence à 0h30) pour vivre tout ça.

Il y aura de l’émotion cette nuit dans l’Ontario et pas qu’un peu. Plutôt logique puisque l’ancien chouchou des Raptors est de passage pour voir son maillot être retiré par la franchise. Vince Carter qui devient le premier numéro à monter au plafond du côté de Toronto, une issue évidente tant le joueur a marqué les esprits lors de son passage en tant que joueur (1998-2004). Il y a les coups de chaud au scoring, les dunks de l’espace qu’il balançait soir après soir bien sûr.. On ne l’appelait pas Air Canada pour rien. Mais plus important encore, Vince Carter a été un pionnier pour la franchise. Au moment de son arrivée, l’équipe sortait tout juste de terre puisqu’elle avait été créée en 1995.

Grâce au style de jeu showtime et à l’aura de Carter, les Raptors ont pu véritablement prendre place sur la carte de la NBA. C’est avec lui que Toronto a disputé ses premiers Playoffs. On se souvient d’ailleurs de sa série énorme face aux Sixers d’Allen Iverson en 2001. Vince Carter a été une véritable icône au Canada, un véritable boost pour l’amour du basket au pays de la feuille rouge, une source d’inspiration pour de nombreux jeunes canadiens et tout autour du monde.

Au moment de sa retraite, il semblait évident que la franchise allait l’honorer mais l’annonce a bien traîné. La raison ? Probablement à cause du départ très polémique du joueur en 2004 chez les Nets. À travers ses déclarations et un body language qui ne laissait aucune place au doute, Carter avait forcé la main aux Raptors et il avait fallu du temps pour que les fans lui pardonnent ce coup de poignard dans le dos.

De l’eau a coulé sous les ponts depuis et la paix semble désormais régner entre Vinsanity et ses camarades de l’Ontario. De quoi espérer une belle fête ce soir à la mi-temps du match face aux Kings, chez qui Carter a également fait un passage au cours de sa carrière.

The Vince Carter jersey retirement will take place at halftime tonight. Probably a good idea to show up a little early, but make sure you’re in your seats for halftime

— 𝐀𝐚𝐫𝐨𝐧 𝐑𝐨𝐬𝐞 (@AaronBenRose) November 2, 2024

En 6 saisons (et demi) au Canada, Vince Carter a remporté le titre de Rookie de l’Année (1999), obtenu deux sélections dans une All-NBA Team mais aussi 5 invitations au All-Star Game. C’est notamment avec le maillot des Raptors qu’il a participé au mythique concours de Dunk 2000, probablement l’un des meilleurs de l’histoire. Aujourd’hui retraité, Vince Carter reste bien présent dans les livres d’histoire des Raptors puisqu’il demeure encore à ce jour le 4ème meilleur scoreur, le 4ème meilleur contreur, le 6ème meilleur intercepteur et le 8ème meilleur passeur all-time de la franchise.

Source texte : Aaron Rose / Basketball Reference