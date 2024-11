Donald Trump : quels sportifs américains le soutiennent publiquement ?

Dans la nuit du mardi 4 au mercredi 5 novembre, la NBA et le monde entier vont s’arrêter pour suivre les élections présidentielles américaines. Dans le duel opposant la candidate démocrate Kamala Harris au candidat républicain Donald Trump, certains athlètes US et personnalités du sport américain ont pris parti depuis plusieurs semaines. Voici ceux qui ont apporté publiquement leur soutien à Donald Trump.

Remarque : cette liste n’est pas exhaustive, elle rassemble les athlètes (actuels et anciens) possédant un certain niveau de notoriété, leur permettant – potentiellement – d’influencer et d’impacter le choix de vote de certains électeurs.

Athlètes actuels et anciens athlètes

NBA :

Enes Freedom Kanter (ancien pivot NBA)

Royce White (ancien joueur NBA)

Se considérant comme un fervent défenseur des droits de l’homme, virulent critique du président turc Recep Tayyip Erdogan ainsi que du régime chinois de Xi Jinping ces dernières années, et ennemi numéro un de LeBron James en NBA, Enes Freedom Kanter (ancien pivot naturalisé américain, déchu de sa citoyenneté turque) était présent à la Convention républicaine de juillet dernier à Milwaukee, peu après la première tentative d’assassinat de Donald Trump.

Dans une interview au cours de cette dernière, Freedom Kanter a déclaré que le duo Donald Trump – JD Vance (colistier de Trump) “allait parfaitement ensemble” et représentait “la meilleure combinaison”. Il en a profité aussi pour pointer du doigt la politique migratoire des États-Unis sous Joe Biden ces dernières années : “On ne sait pas qui entre dans notre pays, on veut savoir”, ajoutant que lui – immigré venant de Turquie – avait dû attendre presque dix ans pour obtenir la citoyenneté américaine.

Enfin, Enes Freedom Kanter a enchaîné les apparitions médiatiques sur des plateformes pro-Trump au cours des dernières mois, notamment sur Fox News et sur OutKick.

L’ancien joueur NBA Royce White, dont la carrière a été très perturbée par un trouble anxieux généralisé, s’est lui reconverti en politique ces dernières années, remportant carrément la primaire républicaine dans le Minnesota pour les élections sénatoriales. Grand conservateur, White est un partisan des thèses du complot portées par l’extrême droite américaine, et soutient ouvertement Donald Trump.

Ont soutenu Donald Trump par le passé :

Dennis Rodman (légende NBA)

Latrell Sprewell (ancien joueur NBA)

Bob Cousy (légende NBA)

Gordon Hayward (ancien joueur NBA)

Kevin McHale (légende NBA)

Au cours des élections présidentielles américaines de 2016 et 2020, d’autres figures de la NBA ont apporté leur soutien à Donald Trump. On pense tout particulièrement à Dennis Rodman, qui avait déclaré en 2015 que Trump était “un ami de longue date” et que l’Amérique avait besoin “d’un businessman et pas d’un autre politicien”. Rodman a aussi été à l’origine – selon lui – de la rencontre inédite entre Donald Trump et Kim Jong-Un (leader nord-coréen) en 2018, une rencontre qu’il avait qualifiée “d’historique” avec une casquette “Make America Great Again” vissée sur la tête.

This is going in my 2018 time capsule known as Twitter:

Dennis Rodman, wearing a “Make America Great Again” hat, crying on CNN, while President Donald Trump meets with Kim Jong Un. pic.twitter.com/DWirq4PWxm

— Steve Krakauer (@SteveKrak) June 12, 2018

NFL :

Brett Favre (ancien quarterback des Green Bay Packers, Hall of Famer)

Nick Bosa (lineman défensif star des San Francisco 49ers)

Harrison Butker (kicker des Kansas City Chiefs)

Lawrence Taylor (légendaire linebacker des New York Giants)

Ottis Anderson (ancien running back des St. Louis Cardinals et New York Giants)

Antonio Brown (ancien receveur star des Pittsburgh Steelers)

Le’Veon Bell (ancien running back star des Pittsburgh Steelers)

Mike Wallace (ancien receveur des Pittsburgh Steelers)

Maxx Crosby (defensive end star des Las Vegas Raiders)

Sauce Gardner (cornerback star des New York Jets)

Taylor Heinicke (quarterback des Los Angeles Chargers)

Marlon Humphrey (cornerback des Baltimore Ravens)

Arch Manning (quarterback des Texas Longhorns en NCAA, neveu de Peyton Manning)

Shawne Merriman (ancien linebacker star de NFL)

Gardner Minshew (quarterback des Las Vegas Raiders)

Brian Urlacher (ancien linebacker star des Chicago Bears)

Considérée comme une ligue conservatrice, la toute-puissante NFL compte un certain nombre de soutiens à Donald Trump. Des légendes comme Lawrence Taylor et Brett Favre sont apparus à des meetings de Trump pour le soutenir ouvertement, tout comme Antonio Brown et Le’Veon Bell il y a une dizaine de jours lors d’un rassemblement en Pennsylvanie (un État-clé de l’élection). Nick Bosa, défenseur star des San Francisco 49ers, est lui carrément apparu avec une casquette MAGA sur la tête suite au match entre son équipe et les Dallas Cowboys dimanche dernier.

Nick Bosa's MAGA Hat 🧢 🏈 pic.twitter.com/IIHoQAcLe3

— Elaine Beck (@ElaineEBeck1) October 28, 2024

MLB :

Roger Clemens (ancien lanceur star MLB)

Darryl Strawberry (ancienne star MLB)

Steve Garvey (ancienne star MLB)

Mariano Rivera (ancienne star MLB)

Johnny Damon (ancienne star MLB)

Zack Cozart (ancien joueur MLB)

Plusieurs stars de la MLB, ligue professionnelle de baseball, ont également tenu à soutenir Donald Trump. Dans le lot, on retrouve notamment Roger “Rocket” Clemens, l’un des meilleurs lanceurs de l’histoire.

Speechless right now. Could not be more mad. I stand for this man. This picture says it all. The angry American is here and yall aren’t ready for it. pic.twitter.com/lN23VfHmT9

— Roger Clemens (@rogerclemens) July 13, 2024

NHL :

Jack Eichel (centre des Vegas Golden Knights)

WNBA / basket féminin :

Sophie Cunningham (joueuse du Phoenix Mercury)

Joueuse WNBA et fashion star, Sophie Cunningham a partagé du contenu pro-Trump sur ses réseaux sociaux ces dernières semaines, contenu supprimé depuis.

Autres :

Mike Tyson (légendaire boxeur)

Hulk Hogan (légende du catch)

Danica Patrick (pilote automobile)

Dana White (président de l’UFC)

Linda McMahon (ancienne directrice de la WWE)

Sean Strickland (champion UFC)

Don King (célèbre promoteur de boxe)

Jake Paul (boxeur professionnel et YouTuber)

Thomas Hearns (légendaire boxeur)

Coco Vandeweghe (ancienne joueuse de tennis)

Andrew Tate (ancien pratiquant de kick-boxing)

Ric Flair (catcheur)

Mark William Calaway aka “The Undertaker” (ancienne superstar du catch)

Caitlyn Jenner (ancien champion olympique de décathlon)

Conor McGregor (superstar MMA/UFC de nationalité irlandaise)

À travers notamment son président Dana White, l’UFC (Ultimate Fighting Championship) est un proche allié de Donald Trump, et plusieurs combattants ont même pris la parole lors de certains meetings du candidat républicain. Les soutiens ont également été nombreux suite à la première tentative d’assassinat de Trump cet été, soutiens incluant la superstar MMA Conor McGregor (même si ce dernier n’a pas aimé du tour que Trump désigne Khabib Nurmagomedov comme son combattant favori en août dernier, mais ça c’est une autre histoire…).

UFC fighters already shouting out Donald Trump after today’s assassination attempt. pic.twitter.com/1BD5PdfhAC

— Deadspin (@Deadspin) July 14, 2024

Quid des propriétaires de franchise ?

À travers leur fortune et leur influence, certains propriétaires de franchises (NBA, NFL, MLB, NHL) n’hésitent pas à s’impliquer dans la course à la Maison Blanche, souvent en soutenant financièrement la campagne d’un des deux candidats. Voici les proprios qui ont soutenu directement Donald Trump :

Miriam Adelson, propriétaire des Dallas Mavericks (NBA)

A apporté un soutien financier de 100 millions de dollars au Preserve America Committee, qui soutient Donald Trump.

Dallas Mavericks owner Miriam Adelson gave $100M to Donald Trump's presidential campaign—over half her team's payroll.

Many sports owners have donated big money to Trump or Kamala Harris.

FOS compiled a list of NFL, NBA, and MLB owners and their political donations ⬇️

— Front Office Sports (@FOS) October 30, 2024

Tilman Fertitta, propriétaire des Houston Rockets (NBA)

A apporté un soutien financier de 420 000 dollars au comité d’action politique de Donald Trump.

James Dolan, propriétaire des New York Knicks (NBA)

A donné les clés du Madison Square Garden à New York pour un rassemblement de Donald Trump il y a quelques jours. L’ancien POTUS l’a remercié publiquement.

Donald Trump: "I also wanna thank Jim Dolan and everyone at Madison Square Garden. This is unbelievable. I've watched the Knicks and Rangers here. What a location…There's no place like Madison Square Garden" pic.twitter.com/63Imtbj1I5

— New York Basketball (@NBA_NewYork) October 28, 2024

Woody Johnson, co-propriétaire des New York Jets (NFL)

A apporté un soutien financier de 800 000 dollars à la campagne de Donald Trump.

Ray Davis, propriétaire des Texas Rangers (MLB)

A apporté un soutien financier de 415 000 dollars à Donald Trump.

Bill Foley, propriétaire des Vegas Golden Knights (NHL)

A apporté un soutien financier de 11 600 dollars au comité d’action politique de Donald Trump.

Remarque : les dons et autres soutiens financiers qui ont pu être effectués au parti républicain dans son ensemble (lors des primaires par exemple) n’ont pas été pris en compte, étant donné qu’ils n’ont pas forcément bénéficié à Donald Trump directement.

Néanmoins, on peut mentionner la contribution de la famille DeVos (proprio du Orlando Magic en NBA, 12 millions de dollars donnés au parti républicain au cours des quatre dernières années), de Jimmy et Dee Haslam (proprios des Milwaukee Bucks en NBA, 2 millions de dollars), de Rob Walton (proprio des Denver Broncos en NFL, 20,5 millions de dollars), de Charles Johnson (proprio des San Francisco Giants en MLB, 3,2 millions de dollars), et de Pat et Shirley Ryan (proprios minoritaires des Chicago Bears en NFL, 32,7 millions de dollars).

Sources texte : Forbes, Front Office Sports

