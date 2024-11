Kamala Harris : quels sportifs américains la soutiennent publiquement ?

Dans la nuit du mardi 4 au mercredi 5 novembre, la NBA et le monde entier vont s’arrêter pour suivre les élections présidentielles américaines. Dans le duel opposant la candidate démocrate Kamala Harris au candidat républicain Donald Trump, certains athlètes US et personnalités du sport américain ont pris parti depuis plusieurs semaines. Voici ceux qui ont apporté publiquement leur soutien à Kamala Harris.

Remarque : cette liste n’est pas exhaustive, elle rassemble les athlètes (actuels et anciens) possédant un certain niveau de notoriété, leur permettant – potentiellement – d’influencer et d’impacter le choix de vote de certains électeurs.

Athlètes actuels et anciens athlètes

NBA :

LeBron James (superstar des Los Angeles Lakers)

Stephen Curry (superstar des Golden State Warriors)

Steve Kerr (ancien joueur NBA et coach des Golden State Warriors)

Gregg Popovich (coach légendaire des San Antonio Spurs)

Doc Rivers (ancien joueur NBA et coach des Milwaukee Bucks)

Magic Johnson (légende NBA)

Chris Paul (star NBA et meneur des San Antonio Spurs)

Kareem Abdul-Jabbar (légende NBA)

Matt Barnes (ancien joueur NBA)

Draymond Green (star NBA des Golden State Warriors)

Jaren Jackson Jr. (star NBA des Memphis Grizzlies)

George Karl (ancien grand coach NBA)

Khris Middleton (joueur des Milwaukee Bucks, ancien All-Star)

C.J. McCollum (joueur des New Orleans Pelicans, président de l’union des joueurs NBA)

Norm Nixon (ancien All-Star des Lakers)

Metta Sandiford-Artest (ancien joueur NBA)

Lenny Wilkens (ancien grand joueur et coach NBA)

Considérée comme la ligue professionnelle la plus progressiste parmi les quatre grands sports américains (basket, football américain, baseball, hockey), la NBA est portée depuis une bonne décennie par ses leaders LeBron James et Stephen Curry, qui ont tous les deux soutenu publiquement Kamala Harris. Le King a indiqué sur son compte X que le “choix est évident” entre la candidate démocrate et Donald Trump, tandis que la superstar des Warriors avait fait une apparition vidéo lors de la Convention démocrate à Chicago il y a quelques semaines.

NBA star Steph Curry endorsed Kamala Harris with a video message played at the DNC.

Curry, wearing his USA basketball team shirt and gold medal, said that he supports Harris and encouraged Democrats to vote in November.

“The Oval Office suits her well. So in the words of… pic.twitter.com/1VmBKdT7aO

— The Hill (@thehill) August 23, 2024

Stephen Curry avait aussi montré son soutien à Kamala Harris lors des Jeux Olympiques de Paris 2024. Par ailleurs, la candidate démocrate avait rendu visite à Team USA lors du camp d’entraînement pour les JO à Las Vegas, prenant une jolie photo avec l’ensemble de l’équipe nationale américaine.

D’autres grands noms de la NBA ont également soutenu publiquement Kamala Harris. Anciens joueurs, joueurs actuels ou coachs, des voix se sont élevées : on pense notamment à Gregg Popovich, qui a dit tout le mal qu’il pensait de Donald Trump il y a une semaine. Le coach de Stephen Curry aux Warriors – Steve Kerr – avait lui carrément fait un discours à la Convention démocrate de Chicago, lâchant un “Night Night” en direction du camp Trump. Les légendes Magic Johnson et Kareem Abdul-Jabbar sont également dans le camp Harris, tout comme le meneur star des Spurs et coéquipier de Victor Wembanyama, Chris Paul.

NFL :

Robert Brazile (Hall of Famer NFL)

Mel Blount (Hall of Famer NFL)

Emmitt Smith (Hall of Famer NFL)

Kellen Winslow (Hall of Famer NFL)

Andre Tippett (Hall of Famer NFL)

Marv Levy (Hall of Famer NFL)

Alan Page (Hall of Famer NFL)

Drew Pearson (Hall of Famer NFL)

Kenny Houston (Hall of Famer NFL)

Jan Stenerud (Hall of Famer NFL)

Calvin Johnson (Hall of Famer NFL)

Willie Roaf (Hall of Famer NFL)

Mike Haynes (Hall of Famer NFL)

Elvin Bethea (Hall of Famer NFL)

Ron Mix (Hall of Famer NFL)

Jerome Bettis (Hall of Famer NFL)

Joe Greene (Hall of Famer NFL)

La NFL, ligue professionnelle de football américain, reste de loin la plus puissante aux États-Unis. Et sous l’impulsion (entre autres) de Magic Johnson, qui a aidé à lancer la campagne “Athletes for Harris”, Kamala Harris a reçu le soutien d’une quinzaine de Hall of Famers NFL. Parmi eux, l’ancien running back des Dallas Cowboys Emmitt Smith, l’ancien receveur Calvin “Megatron” Johnson, le légendaire tight end Kellen Winslow et bien d’autres.

Checking in on Athletes for Harris… 🏀 pic.twitter.com/KuqPZ5i3pO

— Official Team Kamala (@TeamKamala) October 31, 2024

MLB :

Adrián González (ancien joueur MLB)

NHL :

/

WNBA / basket féminin :

Dawn Staley (légende WNBA et coach de South Carolina, champion NCAA)

Candace Parker (légende WNBA)

Le Seattle Storm (équipe WNBA)

Sue Bird (légende WNBA)

Cameron Brink (jeune star WNBA)

Caitlin Clark (nouvelle superstar de la WNBA)

Brittney Griner (star WNBA)

Cheryl Reeve (coach de Team USA)

Breanna Stewart (superstar WNBA, championne WNBA 2024)

Diana Taurasi (superstar WNBA)

Courtney Vandersloot (All-Star WNBA, championne WNBA 2024)

Gabby Williams (joueuse WNBA)

A’ja Wilson (superstar WNBA, MVP 2024)

Parmi les grands sujets de débat qui caractérisent l’élection présidentielle US 2024, il y a le droit des femmes. Ce n’est donc pas très surprenant de voir des athlètes du sport/basket féminin s’exprimer publiquement, la très grande majorité en faveur de Kamala Harris.

Certaines des plus grandes stars de la WNBA ont apporté leur soutien à Kamala de façon plus ou moins directe : Caitlin Clark a par exemple liké le célèbre post Instagram de Taylor Swift dans lequel cette dernière annonce qu’elle votera pour Harris, post aimé par 12 millions de personnes. A’ja Wilson (MVP de la WNBA) et Breanna Stewart (championne WNBA) ont toutes les deux pris les devants cet été, lors des Jeux Olympiques de Paris 2024, pour soutenir ouvertement Kamala Harris. Diana Taurasi et la coach de Team USA Cheryl Reeve ont fait de même. La franchise du Seattle Storm (WNBA) a quant à elle posté un message sur son compte X pour soutenir Harris, tandis que la célèbre Sue Bird – actionnaire de la franchise – a fait un don de 8 500 dollars au camp Harris cet été.

Enfin, la franco-américaine Gabby Williams – qui a joué au Storm avant d’aller au Fenerbahçe – a porté il y a quelques semaines un T-shirt reprenant une quote de Kamala Harris devenue virale.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Seattle Storm (@seattlestorm)

Autres :

Billie Jean King (légende du tennis féminin)

Ali Krieger (joueuse de foot)

Megan Rapinoe (ancienne star du foot féminin)

Abby Wambach (ancienne star du foot féminin)

Alexandra Truwit (nageuse paralympique)

Ilona Maher (joueuse de rugby)

Alex Honnold (grimpeur)

Coco Gauff (jeune star du tennis féminin)

Martina Navratilova (légende du tennis féminin)

Andy Roddick (ancienne star de tennis)

Carl Lewis (légende de l’athlétisme)

Kevin Nash (légende du catch)

Mick Foley (légende du catch)

Quid des propriétaires de franchise ?

À travers leur fortune et leur influence, certains propriétaires de franchises (NBA, NFL, MLB, NHL) n’hésitent pas à s’impliquer dans la course à la Maison Blanche, souvent en soutenant financièrement la campagne d’un des deux candidats. Voici les proprios qui ont soutenu directement Kamala Harris :

Mark Cuban, propriétaire minoritaire des Dallas Mavericks (NBA)

A apporté son soutien à Kamala Harris en qualifiant Donald Trump de “menace” pour l’économie américaine et d’homme “à tendance fasciste”.

Herb Simon, propriétaire des Indiana Pacers / Indiana Fever (NBA/WNBA)

A apporté un soutien financier de 100 000 dollars au comité d’action politique de Kamala Harris.

David Blitzer, co-propriétaire des Philadelphia Sixers (NBA)

A apporté un soutien financier de 31 600 dollars au comité d’action politique de Kamala Harris.

Ted Leonsis, propriétaire des Washington Wizards / Mystics / Capitals (NBA/WNBA/NHL)

A apporté un soutien financier de 50 000 dollars au comité d’action politique de Kamala Harris.

Arthur Blank, propriétaire des Atlanta Falcons (NFL)

A apporté un soutien financier de 1,3 million de dollars au comité d’action politique de Kamala Harris.

🚨BREAKING: Multi-billionaire, #Falcons owner Arthur Blank announces his support for Kamala Harris to be the next president.

“Kamala Harris is the right leader at a critical time in our country who can bring people together and help business and communities thrive.” pic.twitter.com/VuLnCgADws

— MLFootball (@_MLFootball) October 31, 2024

Art Rooney, propriétaire des Pittsburgh Steelers (NFL)

A apporté un soutien financier de 56 600 dollars au camp Joe Biden / Kamala Harris.

Zygi Wilf, propriétaire des Minnesota Vikings (NFL)

A apporté un soutien financier de 31 600 dollars au camp Joe Biden / Kamala Harris.

Laura Ricketts, co-propriétaire des Chicago Cubs (MLB)

A apporté un soutien financier de 900 000 dollars au Kamala Harris Victory Fund.

Jim Pohlad, propriétaire des Minnesota Twins (MLB)

A apporté un soutien financier de 375 000 dollars à Kamala Harris.

Jim Crane, propriétaire des Houston Astros (MLB)

A apporté un soutien financier de 31 600 dollars au camp Joe Biden / Kamala Harris.

David Bonderman, co-propriétaire du Seattle Kraken et propriétaire minoritaire des Boston Celtics (NHL/NBA)

A apporté un soutien financier de 250 000 dollars à Kamala Harris.

Samantha Holloway, co-propriétaire du Seattle Kraken (NHL)

A apporté un soutien financier de 25 000 dollars à Kamala Harris.

Remarque : les dons et autres soutiens financiers qui ont pu être effectués au parti démocrate dans son ensemble (lors des primaires par exemple) n’ont pas été pris en compte, étant donné qu’ils n’ont pas forcément bénéficié à Kamala Harris directement.

Néanmoins, on peut mentionner la contribution de la famille Glazer (proprio des Tampa Bay Buccaneers en NFL, 3,2 millions de dollars donnés au parti démocrate au cours des quatre dernières années). Sachez aussi qu’Adam Silver, commissionnaire de la NBA, a fait un don de 10 000 dollars au comité d’action politique de Kamala Harris.

___________

Sources texte : Forbes, Front Office Sports

À lire également :