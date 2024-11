Le Timberwolves – Nuggets était l’une des affiches phares de la nuit dernière. Mieux valait se brancher devant ce match pour être témoin de l’un des dunks de la saison : Christian Braun qui monte sur Rudy Gobert.

Quasiment 20 centimètres séparent Christian Braun de Rudy Gobert. Pas de quoi effrayer le jeune joueur des Nuggets, parti prendre d’assaut le Mont Gobert. Une opération de haute voltige qui se place directement en tête du Top 10 de la nuit.

Après ce dunk en haute altitude, les nerfs se sont un peu tendus entre les deux joueurs. CB était à fond après son action et Gobzilla n’a pas apprécié se faire monter sur son crâne comme ça. On peut le comprendre.

Après la rencontre, les deux joueurs sont revenus sur cette action. Rudy Gobert au micro de SportsCenter et Christian Braun pour Bennett Durando.

“Il m’a dunké dessus. C’était incroyable. Ce qui est arrivé après le dunk, je n’ai pas apprécié. Ça fait partie du jeu, il y a beaucoup d’adrénaline. Je le respecte, c’est un bon gars.” Rudy Gobert

“He dunked on me.” – Rudy Gobert on the altercation with Christian Braun 😅 pic.twitter.com/RoYUYrmoPl

— SportsCenter (@SportsCenter) November 2, 2024

“Si j’ai été si excité après cette action, c’est parce que c’est le meilleur protecteur de cercle de la Ligue et lui dunker dessus, cela n’arrive pas si souvent. Je l’ai eu et il m’a eu aussi. Ils [les Timberwolves] sont repartis avec la victoire. Donc Rudy a gagné aujourd’hui.” Christian Braun

Christian Braun: “The reason I get so hyped up after that is, that’s the best rim protector in the NBA. So making a play on the best rim protector in the NBA doesn’t happen often. … I got him once and he got me too. … They got the win, so obviously Rudy gets the win today.”

— Bennett Durando (@BennettDurando) November 2, 2024

Au final, rien de sérieux entre les deux joueurs qui ont apprécié l’action à leur manière. Ce n’est pas la première fois qu’on voit Rudy Gobert sous un poster, c’est le lot de tous les gros défenseurs.

Par contre, il n’y aucun doute sur le fait que Christian Braun a réalisé l’un de ses meilleurs highlights en carrière.

Source texte : SportsCenter, Bennett Durando