NBA Top 10 : Christian Braun a gravi le Mont Gobert

Début de week-end et on vous propose de l’accompagner du NBA Top 10 de la nuit. Encore une fois, une soirée bien fournie où les artistes de la balle orange ont régalé et se sont bien amusés à l’exception de Rudy Gobert peut-être.

Nous vivons dans un monde dans lequel Cam Thomas joue dans une franchise où il peut tirer sans aucun souci depuis le Brooklyn Bridge. Quel plaisir.

Josh Giddey n’a pas appris dans sa jeunesse qu’il fallait d’abord faire le box-out avant de jouer le rebond. Dorian Finney-Smith s’est chargé de lui filer le mémo avec cette claquette sur sa jolie chevelure.

Brandon Boston Jr cherche ses marques à New Orleans, mais il a bien compris que s’il mettait Zion sur orbite tout irait bien.

Christian Braun tente une première infiltration dans la tanière des Loups. Mission accomplie et ce n’est pas la dernière fois qu’on parle de lui dans ce top 10.

Yves Missi en mode Dikembe Mutombo face à Myles Turner. Not in my house !

Le King James de passage à LeBronto. Évidemment qu’il allait faire parler de lui avec ses yeux dans le dos.

Le gros chat Karl-Anthony Towns sait aussi faire briller les plus petits animaux de la litière.

Nikola Jokic s’inspire de LeBron James et Rudy Gobert n’a rien vu venir. Par contre le Français va continuer d’en voir des vertes et des pas mûres dans la suite de ce Top 10.

Myles Turner a voulu rendre la monnaie de sa pièce à Yves Missi. Il devrait savoir que dans les airs, le rookie s’impose toujours. 2-0.

Peut-être bien inspiré par Inoxtag, Christian Braun décide lui aussi de gravir des montagnes et ça commence par le Mont Gobert. À quand l’Everest ?