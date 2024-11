Parmi les équipes qui régalent en ce début de saison, il y a les Nets. Étonnamment, après six matchs, Brooklyn a un bilan à l’équilibre. De quoi oublier la course à Cooper Flagg ?

Cam Thomas avec les clés du camion, on dit “merci la vie”

Commençons par la plus grande attraction de tout New York. On ne parle pas de Luna Park, mais de Cam Thomas.

32 – 19 – 26 – 32 – 24 – 36. Il ne s’agit pas du temps d’attente entre chaque passage du RER E, mais des pointes au scoring de l’arrière de Brooklyn sur les six premiers matchs.

Comme prévu, offensivement, il est injouable du haut de ses 28 points de moyenne, ce qui lui permet de se placer parmi les 10 meilleurs scoreurs de la Ligue et de s’affirmer comme l’une des plus belles armes offensives de NBA avec une aisance balle en main que beaucoup doivent lui envier.

Il était certain que CamCam allait avoir les clés du camion, les pourcentages posaient davantage de questions parce que mettre 30 points c’est bien, les mettre en 30 tirs, ça perd un peu de sa saveur.

Force est de constater que CT est loin d’être dégueu : 44% au tir dont 35 à 3-points, c’est plus que correct.

Le Net entre dans la dernière année de son contrat rookie et s’il confirme ce très bon départ, Brooklyn va devoir sortir son plus beau chèque.

La patte Jordi Fernandez

Jordi Fernandez a pris les rênes de l’équipe et on était curieux de voir ce qu’il allait mettre en place. Sa patte se fait déjà ressentir. Les Nets tirent beaucoup à 3-points et sont tournés vers l’attaque (116 points par match, la 7ème meilleure offense de la Ligue). Ces deux éléments sont indissociables de toutes les équipes kiffantes à voir jouer. Il suffit de regarder les Pacers et les Kings sur les dernières années pour s’en rendre compte. Brooklyn ne fait pas exception à la règle.

Avec un pyromane comme Cam Thomas à la tête du navire, on pourrait croire que ceux qui vivent en noir & blanc se contentent d’attaquer vite et n’importe comment. Pas du tout. Les hommes de Jordi Fernandez affichent une pace dans la moyenne NBA avec un peu moins de 100 possessions par match.

Les Nets attaquent bien et de manière intelligente. Dennis Schröder n’y est pas anodin.

L’Allemand revit et fait un bon démarrage à 22 points (51% au tir et 53 à 3-points) et 8 passes de moyenne. C’est lui le patron de l’organisation de cette équipe. Un vieux briscard de la NBA qui apporte son expérience et qui sait gérer les moments chauds à l’image de ses 33 points contre Memphis dont 11 dans le dernier quart-temps pour sceller la victoire

“À un moment, il a dit “donnez-moi juste la balle, je vais m’en occuper”. Et c’est ce qu’il a fait. C’est un leader. Il met tout le monde en place. S’il doit scorer, il score. C’est un réel plus de l’avoir sur le terrain.” Jordi Fernandez sur Dennis Schröder après la victoire contre Memphis

Même Ben Simmons, qu’on croyait bientôt fini, semble revivre dans ce groupe. C’est bien la preuve qu’il se passe quelque chose de spécial à Brookyn. Si Bennie a toujours les errances offensives qu’on lui connaît, il apporte de par sa défense et sa polyvalence.

Espérons que les blessures soient enfin derrière lui.

Je pense que je viens de voir le meilleur match de Ben Simmons en 2 ans :

8 points

8 rebonds

11 passes

2 contres

4/5 au tir

Pousse la balle en transition, protège les copains en second rideau, et il a l’air à l’aise avec le groupe. Ça fait grave plaisir 🥹🙏 pic.twitter.com/M9XDlkbMPi

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) November 2, 2024

Une équipe qui joue des coudes contre les gros

Avant la saison, on s’attendait à voir Brooklyn être horrible à voir jouer et se faire rouler dessus. Force est de constater qu’on a eu 0/20 puisque rien de tout ça ne se produit, pour le moment.

Un bilan à l’équilibre avec 3 victoires pour autant de défaites, mais aucune grosse lose à mettre à leur actif. Une défaite de 4 points pour l’opener face aux Hawks, de 15 contre le Magic et un dernier revers en prolongation contre les Nuggets. C’est peut-être cette dernière défaite la plus frustrante parce que les Nets ont connu quasiment 20 points d’avance. Nikola Jokic a dû sortir une performance plus vue depuis 1962 (littéralement) avec un triple-double à 29 points, 18 rebonds et 16 passes et Russell Westbrook a dû faire son seul bon match de la saison pour que les Nuggets s’imposent.

Cette rencontre symbolise le sentiment global autour de cette équipe. Les Nets vont être une équipe pénible à jouer qui ne va rien lâcher, capable de renverser n’importe qui comme les Bucks, en ce début de saison, tout le monde passe sur le corps de Milwaukee. Brooklyn ne déroge pas à la règle.

Et le projet Cooper Flagg dans tout ça ?

Les Nets donnent de l’espoir aux fans avec six premiers matchs plutôt réussis et c’est une bonne chose, mais il faut penser à la suite. Il ne serait pas étonnant de voir les hommes de Jordi Fernandez rentrer dans le droit chemin et commencer à faire chauffer le moteur du tank.

Brooklyn va être, idéalement, une belle équipe qui perd des matchs. Alors là, vous devez certainement vous dire comment c’est possible si les Nets enchaînent les défaites ? Grâce à toutes les qualités évoquées précédemment.

Les résidents du Barclays Center attaquent bien et ont des joueurs qui régalent. Cela ne risque pas de disparaître au cours de l’année, mais nous ne sommes encore qu’au début de saison. Toutes les équipes ne sont encore rôdées – sauf les Bucks qui sont bien entraînés à perdre – et elles vont commencer à entrer dans le rang. Les Nets ne devraient pas faire exception.

Au cours du mois de novembre, il ne serait pas étonnant de les voir glisser peu à peu dans le fond de classement en compagnie d’équipes comme, au hasard, les Pistons. Les années passent, mais rien ne change.

Le projet reste le même : récupérer Cooper Flagg à la Draft. Si le prodige n’atterrit pas dans la deuxième équipe de New-York, les Nets devront continuer à montrer qu’ils peuvent bien jouer au basket. De quoi attirer un ou deux agents libres sérieux lors de la prochaine Free Agency.

Source texte : NBA.com, Statsmuse