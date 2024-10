Titulaire aux côtés de Cam Thomas sur le backcourt des Nets, Dennis Schröder se régale à Brooklyn. L’Allemand réalise un début de saison de très haut vol et il a encore été royal cette nuit face aux Nuggets.

Sur la scène FIBA, Dennis Schröder est une référence. Star de l’équipe d’Allemagne, Dennis la malice sort toujours des gros matchs dans les tournois internationaux. En NBA par contre, ses performances ont plus souvent fait le yoyo. Si le joueur a plusieurs fois clamé qu’il méritait d’être titulaire, c’est dans un rôle de sixième homme qu’il a davantage brillé au cours de sa carrière américaine.

Bonne nouvelle pour lui, les Nets sont limités en options sur le poste 1 et c’est donc avec une étiquette de titulaire que Schröder a attaqué cette saison 2024-25. Et au bout de 4 matchs, il n’y a rien à redire, c’est un choix plus que gagnant ! Dennis Schröder tourne en effet à plus de 22 points de moyenne, tout en cumulant 8 passes par match ! C’est tout simplement la meilleure ligne de stats en carrière pour l’Allemand. Sur le plan des statistiques, c’est tout aussi brillant avec 49% au global et 52% de loin. Là aussi, on est dans des records personnels en carrière.

La nuit dernière, Schröder a fait suer les Nuggets à grosses gouttes avec 28 points et 14 passes décisives.

Dennis Schroder through four games:

22.5 PPG

65.3% TS

49/52/83

3.5 3PG

8.3 APG pic.twitter.com/hIl6O4C9HZ

— Brett Usher (@UsherNBA) October 30, 2024

Ce bon début mérite évidemment confirmation sur la durée mais si c’est le cas, ça serait une excellente nouvelle à la fois pour le joueur et pour les Nets. Schröder arrive en effet dans la dernière année de son contrat et de telles performances devraient lui assurer un joli chèque l’été prochain à la Free Agency. Du côté de Brooklyn, où on lance la reconstruction, la forme du meneur peut laisser espérer des offres intéressantes autour de la trade deadline et les Nets se feront certainement un plaisir d’aller récupérer du pick de Draft contre les derniers mois de contrat de leur vétéran.