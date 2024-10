Le moins que l’on puisse dire, c’est que la révélation de la statue de Dwyane Wade à Miami a fait du bruit. Beaucoup de bruit, même, et pas toujours dans le bon sens. En effet, certains se sont moqués de l’œuvre, qui, il faut bien le reconnaître, ne ressemble pas vraiment à la légende du Heat. De quoi pousser l’intéressé à prendre sa défense.

Pourtant, ce projet avait a priori tout pour être un vrai banger. On parle quand même de la statue du joueur le plus impactant de l’histoire du Miami Heat, placée juste devant la salle de la franchise floridienne, et qui représente en plus l’un des moments les plus iconiques de Wade à Miami. Seulement voilà, au moment de la révélation de l’œuvre, les fans du Heat ont eu la surprise, dirons nous, de se retrouver avec une statue plus proche de représenter Wyane Dwade que le Flash himself. Si la pose de “This is my house” est plutôt réussie, ce sont davantage les traits du visage qui laissent perplexe, puisqu’il faut avouer que D-Wade est difficilement reconnaissable.

C’était sûr !!

Pour la statue de Dwyane Wade, le Heat a repris son mythique « THIS IS MY HOUSE » à domicile !! 🥹🔥 pic.twitter.com/LR78Zpqm66

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) October 27, 2024

Bien que cette œuvre avait pour objectif premier de rendre hommage à la légende de Miami, force est de constater que Niska avait raison : le monde est vraiment méchant. Les réseaux sociaux se sont emparés de l’affaire et bon nombre de gens ne se sont pas fait prier pour vanner la pauvre statue. Une vague de moqueries telle, que Dwyane Wade lui-même a dû prendre la parole, auprès d’ESPN, pour défendre son double de bronze.

“Si je voulais qu’elle me ressemble, je resterais juste debout devant la salle, et vous pourriez prendre des photos. Elle n’a pas besoin de me ressembler. C’est la version artistique d’un moment qui s’est passé, et que nous essayons de rappeler.” – Dwyane Wade sur sa statue

Ouf. Nous voilà soulagés. Non, parce qu’on a vraiment cru qu’une statue qui représente Dwyane Wade devait lui ressembler, nous. Plus sérieusement, pas sûr que les arguments avancés par Flash puissent convaincre les nombreux sceptiques. Enfin, toujours est-il que l’arrière du Heat possède quand même une œuvre à son effigie juste devant la salle de son équipe. De quoi monter assez haut sur l’échelle du flex, comme nous le rappelle D-Wade, finalement peu touché par les moqueries.

“Il n’y a que quelques organisations qui ont une statue dehors. Il n’y a même pas 15 joueurs, dans toute l’histoire du basket qui en ont une. […] Je ne connais pas beaucoup de gens qui ont une statue à leur effigie. Vous en connaissez, vous ? C’est un processus incroyable et c’est génial d’en faire partie.”

Beau joueur et classe jusqu’au bout, Flash a même profité du moment pour défendre les sculpteurs, qui ont travaillé 800 heures pour boucler leur œuvre. Ce dernier invite les gens à commenter, réagir et partager leurs idées sur sa statue. Parce que l’important, reste quand même de pouvoir s’exprimer.

Source texte : ESPN