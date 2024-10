Bogdan Bogdanovic (Hawks) blessé à l’ischio et absent un mois

Bogdan Bogdanovic n’a disputé qu’un match cette saison avant de se blesser à l’ischio-jambier. L’arrière des Atlanta Hawks a subi une procédure non-chirurgicale et manquera au moins un mois de compétition.

L’été de Bogdan Bogdanovic a eu un été très chargé avec la campagne olympique de la Serbie qui a décroché la médaille de bronze à Paris ; compétition au cours de laquelle il est devenu le meilleur marqueur de l’histoire de sa sélection.

Un manque de repos que son corps lui a rapidement fait payer. Après un seul match de saison régulière, l’arrière des Atlanta Hawks s’est blessé. Une douleur à l’ischio-jambier qui a nécessité une procédure, et non pas une opération chirurgicale. La franchise a annoncé qu’il serait réévalué dans quatre semaines.

Bogdan Bogdanovic underwent a non-surgical procedure yesterday at the Emory Sports Medicine Complex. He will be re-evaluated in approximately four weeks and his status will be updated as appropriate.

Le Serbe est, presque chaque année, un candidat au titre de Sixième homme de l’Année et ne pourra pas défendre ses chances cette saison. Un coup dur pour la franchise de Géorgie, mais qui pourrait amener Zaccharie Risacher à avoir encore plus de temps de jeu en ce début d’exercice.

