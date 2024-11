Dans une cuvée de Draft qui commence relativement doucement, Yves Missi fait partie des meilleurs élèves. Le Camerounais, né à Bruxelles en Belgique, s’est fait une place dans le secteur intérieur des New Orleans Pelicans. Vive la francophonie !

Yves Missi arrivait dans un bon spot en NBA. La raquette presque vide des New Orleans Pelicans pouvait lui permettre de gratter des minutes et un rôle important dès le début de sa carrière, mais encore fallait-il en profiter.

L’ancien monstre physique de Baylor a directement montré qu’il était du genre à saisir les opportunités. Pour son premier match en NBA, il a compilé 12 points, 7 rebonds et 3 contres en 23 minutes sur le parquet. Un message envoyé d’entrée à son coaching staff : “je suis prêt.”

Pourtant, au moment de sa Draft, il y avait des interrogations. Yves Missi était souvent décrit comme un joueur à potentiel, mais qu’il fallait encore beaucoup polir, n’ayant pas forcément la capacité d’être impactant dès ses débuts.

Mais lorsque Daniel Theis est la seule concurrence, les défauts d’un jeune joueur sont plus faciles à oublier. Surtout lorsqu’on a affaire avec un des meilleurs rebondeurs de sa cuvée et un joueur capable de dominer physiquement bon nombre de ses vis-à-vis a à peine 20 ans.

Contre les Indiana Pacers cette nuit, le Camerounais a fait ce qu’il fait de mieux en gobant 10 rebonds en une vingtaine de minutes et en mettant Myles Turner, un des meilleurs contreurs NBA, sur un sacré poster.

YVES MISSI UPSTAIRS FOR THE POSTER 😤

Yves Missi a l’air bien intégré à son nouveau vestiaire et au vu de son temps de jeu, de son talent et des ses concurrents au sein de la cuvée 2024, le natif de Bruxelles peut viser une place dans la NBA All-Rookies Teams en fin de saison. Un super objectif allant de pair avec un super début. Lui qui, en vingt minutes de temps de jeu, tourne à plus de 6 points et 6 rebonds et 1,5 contre de moyenne sur ses six premières rencontres.

Le pivot aux côtés de Zion Williamson pour les prochaines années de sa carrière, c’est sans doute bien Yves Missi !