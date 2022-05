C’est la grosse breaking du soir. Alors que des bruits de couloir avaient commencé à circuler récemment sur la possibilité de voir le boss des Nuggets Tim Connelly prendre les rênes des Timberwolves, l’info a été rendue officielle ce lundi. La franchise de Minnesota tient son nouvel homme fort, et ça représente un très coup pour les Loups !

C’était donc bien plus qu’une simple rumeur. Si l’on en croit Adrian Wojnarowski d’ESPN, Tim Connelly va bien quitter son cocon de Denver pour devenir le nouveau président des opérations basket des Wolves, franchise évoluant dans la même division que les Nuggets. Et il suffit de regarder les chiffres du contrat pour se rendre compte qu’on ne parle pas de n’importe qui ici : 40 millions de dollars sur cinq ans, voilà le deal qui a permis aux Wolves de récupérer l’un des managers les plus respectés en NBA. D’après les précisions de The Athletic, on est sur un salaire deux fois plus élevé qu’aux Nuggets pour Connelly, qui fait désormais partie des dirigeants les mieux payés de la Ligue. Bien évidemment, sous la pression d’un départ, la franchise de Denver a proposé une très grosse augmentation pour tenter de conserver son architecte. Faut pas oublier qu’il est l’une des grandes raisons de l’ascension des Nuggets version Nikola Jokic ces dernières saisons. Mais ce qui a probablement fait la différence au final dans le processus de décision de Tim, c’est que les Wolves lui ont proposé en plus de ce très gros deal des parts au sein de la franchise du Minnesota. Comme le souligne Woj, très peu de managers en NBA possèdent ce type de clause dans leur contrat, et ça montre à quel point les Wolves sont allés loin pour faire de Connelly le successeur de Gerson Rosas (et de l’intérimaire Sachin Gupta).

Denver made a bid to keep Connelly that would've moved him into one of the better paid league executives, sources said, but the ownership equity with Minnesota is life-changing money — something only a very few executives have in their deals. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) May 23, 2022

On l’a dit et on le répète, c’est un très gros coup réalisé par les Loups. Si vous vous demandez pourquoi Connelly est considéré comme une référence parmi les dirigeants NBA, on vous invite à relire ce papier écrit il y a quelques jours à propos de son impact dans la construction des Nuggets actuels. Quand il s’agit de monter une équipe compétitive, de faire les bons choix à la draft, de mettre en place les deals qu’il faut pour permettre à une franchise de passer dans une nouvelle dimension, Tim Connelly sait faire. Et aujourd’hui, il arrive au sein d’une franchise redevenue compétitive cette année comme le prouve cette première qualification en Playoffs depuis 2018 (46 victoires en saison régulière, septième à l’Ouest). Une base solide est déjà là, avec notamment la star Karl-Anthony Towns, la grosse pépite Anthony Edwards, un coach solide comme Chris Finch et des joueurs plutôt intéressants autour. Un noyau solide donc qui laissait déjà présager une belle ascension pour les Wolves dans la hiérarchie de l’Ouest, ascension qui est presque attendue désormais avec Connelly aux commandes. Il sera évidemment intéressant de voir quels mouvements Tim va faire dans son nouveau costume pour permettre au projet actuel de rayonner le plus possible (plusieurs dossiers seront à gérer, notamment celui de D’Angelo Russell), mais on imagine qu’il prendra d’abord ses marques pour ensuite réaliser au fur et à mesure les ajustements qu’il juge nécessaires. Tout ça pour dire qu’il ne faut pas s’attendre à voir les Loups jouer le titre dès l’année prochaine juste parce qu’ils viennent de récupérer un top dirigeant NBA, mais l’avenir s’annonce plutôt radieux du côté de Minneapolis.

De belles fondations ont été posées cette saison après des années de galère, et désormais c’est l’un des meilleurs architectes en NBA qui va prendre les commandes des Wolves. Les co-proprios de la franchise Marc Lore et Alex Rodriguez – qui prendront bientôt le relais du propriétaire majoritaire Glen Taylor – voulaient un grand nom pour faire grandir l’équipe et la rendre plus légitime, ils l’ont obtenu en y mettant les moyens. Un grand jour pour les fans des Loups !

Source texte : ESPN / The Athletic