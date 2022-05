Game 4 sous haute tension cette nuit entre Boston et Miami au TD Garden. Après un Game 3 perdu dans une atmosphère sauvage, les Celtics n’ont pas vraiment le droit à l’erreur à 2h30. Un retour en Floride à 3-1 serait sans doute sans appel.

Ce match est quoi qu’il arrive un tournant de la série comme le sont régulièrement les Game 4. Le Heat joue le break avec ensuite la possibilité de terminer tranquillement la série à la maison, tandis que les Celtics doivent à tout prix égaliser pour justement ne pas se retrouver menés 3-1. Le Game 3 a laissé des traces, notamment physique et a bien rempli les infirmeries. Cependant, la majorité des joueurs devraient être présents ce soir. Miami a communiqué sur son injury report et seul Tyler Herro manque à l’appel pour South Beach. Concernant Jimmy Butler, Kyle Lowry, Gabe Vincent et P.J. Tucker, ils s’échaufferont normalement avec l’intention de jouer. Chez les verts, Jayson Tatum est listé probable et ses coéquipiers Marcus Smart et Robert Williams questionnable. Ces potentielles absences côté Celtics peuvent être un facteur déterminant pour le match de la nuit. Autant Miami peut se passer de Tyler Herro, en méforme sur cette postseason, autant Boston a plus que besoin de Tatum et Smart pour l’emporter. Le Heat a prouvé sur la deuxième mi-temps de la précédente rencontre qu’il pouvait tenir même sans leurs joueurs principaux (en l’occurrence Jimmy Buckets), même si pour cela il a fallu de nombreux 3-points clutch et un Bam Adebayo des grands soirs. Pour les potentiels absents de poids de Boston, on a constaté que cela pouvait un peu plus peser dans la balance, même avec un Jaylen Brown à 40 points. La présence d’un Tatum en grande forme est plus que recommandée pour jouer la gagne cette nuit côté locaux, surtout que le garçon est connu pour flamber lorsque son équipe est dos au mur.

#MIAvsBOS INJURY UPDATE: Tyler Herro (groin) has been ruled out of tonight’s Game 4 vs the Celtics. Jimmy Butler (knee), Kyle Lowry (hamstring), Max Strus (hamstring), Gabe Vincent (hamstring) & P.J. Tucker (knee) will all warm up with the intent to play. — Miami HEAT (@MiamiHEAT) May 23, 2022

Si on s’appuie sur nos certitudes et que les joueurs ne reviennent pas de leurs mini blessures, il est certain que Bam Adebayo et Jaylen Brown vont devoir réitérer les mêmes prestations qu’au Game 3 pour porter leurs franchises. Le pivot du Heat aura toujours sur son passage Al Horford et Grant Williams, très difficiles à dominer deux fois de suite sur cette posteseason. Jaylen Brown devra lui se coltiner Max Strus ou encore Victor Oladipo, l’un des héros du Game 3. Un défi peut-être plus simple sur le papier que celui d’Adebayo, mais attention les apparences peuvent être trompeuses. On part néanmoins du principe que les deux équipes devraient avoir leurs meilleures armes sur le parquet ce soir. La question est de savoir dans quel état ? On croise les doigts pour voir la meilleure version des deux garçons. Ce n’est pas pour rien qu’on les place aux côtés de Luka Doncic ou Giannis Antetokounmpo dans la catégorie des meilleurs joueurs des Playoffs 2022. Le combat physique va donc continuer cette nuit, attention aux possibles rechutes. Miami peut avoir un petit avantage à ce niveau-là avec le vice qui caractérise cette équipe et leur capacité à appuyer là où ça fait mal.

Un Game 4 de la plus haute importance se joue donc ce soir au TD Garden à partir de 2h30. La victoire est impérative pour les Celtics pour ne pas se rendre le couteau sous la gorge à South Beach. Donc préparez le popcorn et le café car l’intensité de cette rencontre promet d’être électrique.