Jour de Game 7, jour de folie pour tous les fans de ballon orange et en particulier ceux qui soutiennent Boston et Miami. À quelques heures du coup d’envoi de cette septième manche, on s’est amusé à lister les raisons pour lesquelles on croit à la qualification de chacune de ces deux équipes. Épisode 2 : les Celtics.

Pour les arguments en faveur du Heat, suivez le lien magique.

# Parce que Boston n’a toujours pas perdu deux matchs de suite dans ces Playoffs

On peut reprocher des choses aux Celtics mais certainement pas leur force de caractère et leur capacité à réagir face à la pression. Boston n’a jamais connu deux défaites de suite dans cette postseason (bilan de 5-0 après une défaite) et ils n’ont jamais eu peur d’aller chercher un résultat dans une ambiance hostile. Le Game 4 et le Game 6 à Milwaukee, le Game 2 et le Game 5 à South Beach, il fallait des nerfs d’acier et ne pas avoir les mains qui tremblent pour aller les chercher. Boston a du vécu et surtout, la bande au trèfle est sûre de sa force. Il y a eu des virages mal négociés bien sûr (Game 5 à la maison contre les Bucks, ce Game 6 contre Miami) mais le bolide vert est toujours arrivé à destination jusqu’à présent. Oui Miami va attaquer fort, oui l’ambiance risque d’être folle et la pression intense sur les épaules des hommes d’Ime Udoka mais ces Celtics en ont vu d’autres et ils ne sont pas le genre à se faire intimider. On attend aussi un Jayson Tatum en mode revanchard et il a toujours répondu présent lorsque les siens étaient dos au mur. Généralement ça finit avec du 35 points, des pourcentages sympatoches et des défenseurs qui s’arrachent les cheveux. Si c’est le cas, on souhaite bon courage au Heat pour rester en vie.

# Parce que si Boston ne fait pas de bêtises, ils sont au-dessus

On sait que les fans de Miami vont peut-être se plaindre en lisant ces mots mais c’est pourtant le ressenti global sur cette série. Le Heat est très sérieux, Jimmy Butler est monstrueux mais on a quand même cette impression que Boston est meilleur lorsqu’ils s’en donnent les moyens. Le pire adversaire pour les Celtics, plus que Miami, c’est surtout eux-mêmes. Les joueurs de Beantown ont cette fâcheuse tendance à se saborder sur des courtes périodes et ça peut vite faire mal. Exemple récent avec le Game 6 où ils vautrent totalement le début de match mais aussi le retour des vestiaires. Bis repetita dans le money time alors qu’ils avaient enfin pris le lead et le momentum était clairement en leur faveur. Si Boston avait su mieux gérer sa fin de match, on ne serait pas là à écrire ces lignes et on préparerait déjà la confrontation avec les Warriors. Si la défense est au rendez-vous, si les Jay Brothers sont en forme, si la balle circule de nouveau en attaque, bref si Boston nous sort sa recette classique des derniers mois, ils passeront l’obstacle Heat.

# Parce que Miami a tout donné au Game 6 et semble sur les rotules

On en parlait un peu dans le papier dédié au Heat, ce groupe a une force de caractère impressionnante et ils laisseront le corps sur le terrain plutôt que de balancer le drapeau blanc. Cela étant dit, on est quand même curieux de voir ce qu’il reste dans le moteur de Miami après le dernier match. Kyle Lowry ne semble toujours pas à 100%, Tyler Herro est absent depuis trois matchs et incertain pour celui-ci. Il y a Jimmy Butler bien sûr, magistral au Game 6 et encore attendu en force cette nuit. Mais qu’en est-il de l’état de ce bon Jimmy Buckets ? On rappelle que son genou le gêne, il s’est aussi fait mal à la cheville en marchant sur le pied d’Al Horford au TD Garden et il a disputé… 46 minutes avec une intensité folle. Sera-t-il encore capable de reproduire une telle performance après avoir tant donné ? Les fans de Sud Plage l’espèrent mais c’est un sacré effort qui est une nouvelle fois demandé au numéro 22 local pour sauver les siens. On espère pour lui qu’il a encore du fuel dans le réservoir sinon ça s’annonce tendu pour Miami.

Boston joue sa peau sur ce Game 7 mais miser sur les Celtics ne semble pas une mauvaise idée, loin de là. Rendez-vous à 2h30 pour savoir si nos arguments étaient fondés… ou non.