La news est tombée hier : Tim Connelly quitte son poste de chef des opérations basket à Denver pour apporter tout son savoir et son expertise chez les Wolves. Calvin Booth, actuel GM, est pressenti pour le remplacer côté Nuggets. Un choix avec de lourdes conséquences, mais qui pourrait s’avérer payant.

La perte de Tim Connelly fait mal dans le Colorado. Grâce à lui, les Nuggets de l’ère Jokic ont pu passer un step. Cet homme a le flair quand il s’agit de sélectionner les bonnes pépites à la draft. De tête, comme ça, on pense tout de suite à Nikola Jokic, parti du 41e pick en 2014 pour arriver jusqu’à un double titre de MVP et une finale de conférence. Mais aussi à Jamal Murray, 7e pick de draft et fidèle lieutenant du Serbe, en plus d’être un pyromane en Playoffs. Sans oublier Michael Porter Jr., sujet à des problèmes au dos avant sa draft, et sélectionné en 14e position par l’équipe Connelly. En gros, le trio de tête actuel des Nuggets est ici grâce à ce bon Tim. Bien que supérieur hiérarchiquement, Connelly fait toujours attention à ce que le groupe soit en phase avec ses projets. Il n’a jamais hésité à demander l’avis d’un Nikola Jokic ou d’un Mike Malone avant d’effectuer un gros trade. L’exemple le plus récent est le trade d’Aaron Gordon en 2021 dans lequel l’opinion du franchise player a compté. Un chef des opérations basket qui s’assure que le relationnel entre toute la chaîne hiérarchique de la franchise soit au top, ça change la vie. Cela explique pourquoi les Nuggets sont l’une des franchises les plus stables de NBA, avec une continuité (trop) rare aujourd’hui.

On pourrait donc penser que sa perte est terrible et que le projet Nuggets va s’effondrer, ou du moins se fragiliser, mais pas forcément. Son successeur annoncé n’est pas un inconnu au bataillon. Actuel GM de la franchise, Calvin Booth est pressenti pour prendre le relais. Il connaît la philosophie de la franchise et le groupe, en plus d’être un vétéran expérimenté. Sur Twitter, Shams Charania le rapporte bien.

« Il y a une grande confiance par rapport à Booth au sein de l’organisation des Nuggets. L’ancien vétéran NBA est très respecté comme officiel exécutif montant dans la Ligue. » – Shams Charania, sur Twitter

Même si rien n’est sûr, on se dirige plutôt vers une politique de continuité. Calvin Booth faisait déjà partie du projet lorsque Connelly était là, il serait donc surprenant de voir le projet Nuggets tourner à 180°. Avec l’été qui arrive, l’on va pouvoir tester ce nouveau management à Denver (chez les Wolves aussi, mais là n’est pas la question). La franchise du Colorado possède le 21e choix pour la prochaine draft. À lui de se la jouer Tim Connelly et de flairer les bons poissons. Puis, pour ce qui est des transferts, l’été avec ou sans lui devrait être assez calme. L’unique but des Nuggets est de récupérer Jamal Murray et Michael Porter Jr. en pleine forme pour démarrer la prochaine saison.