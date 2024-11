Highlights : les 16 points de Toumani Camara face aux Pelicans

La belle histoire continue entre Toumani Camara et la NBA. Drafté avec le 52e choix de la Draft 2023, le Belge a su s’imposer comme un élément important dans la reconstruction de Portland. Cette nuit encore, Too Many a envoyé du bois : 16 points à 6/12 au tir.

Annoncés comme l’une des équipes les moins compétitives de la NBA cette année, les Blazers continuent pourtant leur petit bout de chemin. Les hommes de Chauncey Billups grapillent une victoire par-ci, par-là, comme cette nuit contre les Pelicans. Porté par un collectif solide, Portland a pu compter sur une belle répartition au scoring, avec cinq joueurs à plus de 15 points. Parmi eux, Toumani Camara, qui a posé un match solide : 16 points, 5 rebonds et 4 passes. Comme à son habitude, le Belge a montré qu’il savait tout faire. Du gros tir, de la bonne défense, et même un énorme dunk sur la raquettes des volatiles. De quoi permettre aux Blazers d’engranger leur troisième victoire de la saison.

