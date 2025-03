Face au Thunder, le triple MVP qu’est Nikola Jokic n’a pas tremblé. Impérial dans la gestion du jeu offensif, il a guidé les siens vers une victoire importante et marqué un peu plus les esprits dans une course au MVP indécise qui ne cesse de connaître des renversements.

Nikola Jokic avait une revanche à prendre sur le Thunder. Non pas individuelle, mais collective. On sait néanmoins tous comment ça se passe. Une grosse performance collective des Nuggets est particulièrement liée à un match réussi du Joker. Cette nuit, le Serbe n’a pas fait que réussir son match : il a écrasé l’adversaire avec une facilité déconcertante.

Isaiah Hartenstein a beau être un sacré morceau, il n’a pas opposé grande résistance à un Niko tout simplement inarrêtable une fois le premier coup d’épaule au poste placé. À la limite de la frustration, on imagine. Suffit d’un petit dribble d’enfoncement pour conclure l’attaque. Avec une passe, avec un tir. En défense, Michael Malone a fait le pari de doubler Shai Gilgeous-Alexander et de laisser des tirs ouverts au large pour protéger son prodige des paniers sous le cercle, et par conséquent des fautes.

Si Shai Gilgeous-Alexander a marqué les esprits dimanche soir en collant 40 points lors du premier match de la double confrontation, c’est ce soir Jokic qui a pris l’ascendant. Dans un style différent, sans doute plus complet, plus central dans la réussite de son équipe. Ce qui s’explique aussi par la différence de profondeur d’effectif, soyons honnêtes là-dessus.

Peut-on déterminer un favori dans la course au MVP, ce mardi matin ? Ce serait très difficile, très partisan aussi. Préférence de l’auteur de l’article pour Nikola Jokic, trop important pour son équipe, mais Shai Gilgeous-Alexander a tout autant d’arguments de poids à faire valoir dans le débat.