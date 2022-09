A mesure que cet EuroBasket avance l’entonnoir berlinois fait son œuvre et filtre une à une les équipes qui n’accéderont pas cette année au sommet du basket européen. Hier ? Deux nations ont rejoint la catégorie des équipes battues, la catégorie de celles déjà rentrées au pays ou sur le point de le faire. La Finlande, la Grèce, et deux manière différentes, probablement, de vivre la défaite.

22h15 hier soir, et un énorme coup de grisou s’abat sur la Grèce du basket. Giannis Antetokounmpo vient de prendre une faute anti-sportive et il est exclu du quart de finale entre sa Grèce et l’Allemagne, des Allemands qui fileront ensuite plus que jamais vers une improbable et incroyable victoire pour bouter l’ennemi hors du pays et foncer vers les demi. Giannis est un double MVP de la Grande Ligue mais n’a donc toujours pas réussi à porter sa sélection vers des sommets continentaux, et si jusque-là son parcours était teinté d’exploits et donc d’espoir, la défaite d’hier ne souffre d’aucune contestation tant la folie allemande a été supérieure à des Grecs littéralement dans les cordes en première mi-temps et KO debout dès le retour des vestiaires. Une défaite 107-96, la première de cet Euro mais déjà celle de trop, et un favori qui quitte donc la compétition, un de plus, 48h après la Serbie de Nikola Jokic, tiens, un autre double MVP de NBA, en titre celui-ci. A Berlin la Grèce aura été trop à réaction, face à la République Tchèque ça passe mais contre des Teutons survoltés le pari était donc trop risqué. Giannis Antetokounmpo avait initié le réveil en huitièmes et Satoransky and co. n’avaient pas pu faire grand chose, mais cette fois-ci la puissance du colosse des Bucks n’a pas suffi. Nick Calathes n’a pas trouvé l’adresse de la salle, Tyler Dorsey était bouillant en début de match mais s’est très vite éteint, et les Sloukas ou autres Papanikolaou n’ont pu être à la hauteur de l’évènement, laissant le seul Larentzakis prendre feu mais se faire éteindre très vite par les pompiers allemands. Des Grecs qui devront très vite tirer un trait sur cet échec, car c’en est un, et repartir au combat dès novembre prochain pour tenter de se qualifier pour la Coupe du Monde 2023, pas gagné dans un groupe qui voit pour l’instant la Lettonie d’un Porzingis injouable faire la course en tête devant la Grèce, avec… la Serbie juste derrière.

Transition complètement folle car c’est un métier, la Finlande, autre équipe éliminée hier, n’aura pour sa part pas la pression du résultat lors des deux dernières fenêtres internationales puisqu’elle est aujourd’hui la seule sélection européenne… déjà qualifiée pour la CDM 2023. Incroyable mais vrai, et le basket finnois a donc la possibilité dans les douze prochains mois de capitaliser au max sur ce très bel Euro, le plus bel Euro de ce pays depuis une compétition organisée à domicile en… 1967. Lauri Markkanen a été immense pendant deux semaines, pointant notamment à 43 unités en huitièmes face à la Croatie et tombant avec les honneurs hier contre l’Espagne, après avoir causé mille torts à la Roja pendant deux quarts-temps et demi. Trois victoires en cinq matchs lors de la phase de poule, un huitième géré like a boss et donc cette sortie en quarts mais avec le sourire semble-t-il, pour l’une des – quoiqu’il arrive désormais – très belles surprises de cet EuroBasket. Une équipe que l’on retrouvera donc du 1er au 17 septembre 2023 entre le Japon, les Philippines et l’Indonésie, que l’on retrouvera avec plaisir pour la voir tenter, pourquoi pas, de rééditer un exploit… qui n’e serait alors plus un.

Grèce, Finlande, même destin mais les mêmes conclusions non plus. D’un côté le joueur le plus inarrêtable de la planète finalement arrêté par Daniel Theis et tout un tas de mecs dont le nom termine en « Mann », et de l’autre les voisins du Père-Noël qui font bien de continuer à y croire tels de grands enfants de plus de deux mètres.