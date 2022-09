Oh la belle surprise ! Longtemps annoncés comme parmi les grands favoris de cet EuroBasket 2022, la Serbie ne verra finalement même pas les quarts de finale. Le génie de Nikola Jokic et Vasilije Micic n’aura pas suffi, et une incroyable équipe italienne rejoint donc la France pour un énorme match, mercredi à 17h15 !

On commence à connaître la chanson. Des Serbes peut-être bien au dessus de la mêlée en terme de talent, multipliant les raclées lors de la phase de poules, puis à l’heure des match couperets le mode dilettante est de retour, et le génie n’est plus assez suffisant face à une équipe qui n’a plus rien à perdre et qui s’est spécialisée dans l’exercice si excitant de faire exploser une défense. La conclusion de l’histoire c’est une Squadra Azzurra qui a pris ce qu’on lui a donné et qui a ajouté sa touche perso, à savoir une alchimie collective et une ribambelle de shoots du parking. 16 au total, avec ces messieurs Spissu, Fontecchio, Polonara et Melli en tête d’affiche, et un Gianmarco Pozzecco dans le rôle du chef de gare un peu zinzin mais qu’on aimerait nous aussi étreindre.

COACH POZZECO HUGGING GIANNISpic.twitter.com/IrheQSZMoj — Eurohoops (@Eurohoopsnet) September 11, 2022



Exit donc les Serbes, on en reparlera, et on aura donc droit mercredi à 17h15 à un remake des derniers Jeux Olympiques. Souvenez, vous, il y a un peu plus de treize mois un Nicolas Batum XXL notamment avait porté les Français, déjà en quarts, déjà face à l’Italie, pour envoyer la France en demi face à la Slovénie et le scénario qu’on connait. Et si les Français battent l’Italie, qui pourraient-ils retrouver en demi ?… Bon, on arrête et on se concentre sur le match de mercredi, et on vous arrête tout de suite, si vous vous réjouissez ce soir du fait de ne pas avoir à jouer les Serbes, respirez un grand coup et dîtes-vous immédiatement que ce quart de finale ne sera absolument pas une partie de plaisir.

Mercredi, 17h15, Berlin. Faites garder les gosses, prenez un RTT, fermez les volets et faites péter le pop-corn. France – Italie c’est Batum mais c’est aussi Trézéguet, Di Biagio, Materrazzi et Zizou, bref, France – Italie avec un ballon il se passe toujours quelque chose.