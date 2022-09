On commence cette deuxième journée de huitièmes de finale de l’EuroBasket 2022… tout doucement, avec un match original entre la Pologne et l’Ukraine, deux équipes qui ont largement mérité leur qualif mais que l’on ne retrouvera logiquement pas « sur la boîte » dans une semaine. Mais vous savez quoi ? On va le regarder quand même ce match.

Remettons un peu d’ordre dans nos idées : quand on regarde les groupes (C et D) dans lesquels ont bataillé depuis dix jours, on se dit en fait que c’est… plutôt logique de retrouver ces deux nations « middle » opposées en huitièmes de finale et donc à 40 minutes de se retrouver dans le Top 8 européen. Le parcours de Mateusz Ponitka et ses reufs ? Mis à part une branlée reçue par des Lapons, rien de bien fou à se mettre sous la dent, avec des victoires logiques face à Israël, la République Tchèque (sans Satoranski) et la faible Hollande. Les Ukrainiens ? Partis sur les chapeaux de roue avec notamment une énorme victoire à Milan face à l’Italie, et défaits de justesse face aux Croates dans un match qui aurait carrément pu leur offrir la deuxième place du Groupe C derrière l’intouchable Grèce.

Les points forts des uns et des autres ? Les deux NBAers Svi Mikhailiuk et Alex Len ou encore Voldymyr Herun et Bogdan Brise-nuque (Blyznyuk) pour les jaunes et bleus, alors que pour la Pologne la tête brûlée Ponitka porte son équipe en compagnie de l’ancien villeurbannais – entre autres – A.J. Slaughter et des deux skieurs Balcerowski et Sokolowski. Au final ça donne un match qui s’annonce ouvert, parfait pour lancer une nouvelle grosse journée, et un huitième de finale qui verra donc son vainqueur aveoir la « chance » de s’en aller défier Luka Doncic et la Slovénie en quarts de finale.

Les rosters

Pologne : Aleksander Balcerowski, Aaron Cel, Aleksander Dziewa, Jakub Garbacz, Lukasz Kolenda, Michal Michalak, Dominik Olejniczak, Mateusz Ponitka, Jakub Schenk, AJ Slaughter, Michal Sokolowski, Jaroslaw Zyskowski

Ukraine : Bohdan Blizniuk, Viacheslav Bobrov, Volodimir Gerun, Oleksiy Len, Denis Lukashov, Sviatoslav Mikhailiuk, Artem Pustoviy, Issuf Sanon, Ilya Sidorov, Dmitro Skapintsev, Ivan Tkachenko, Vitaly Zotov

Le parcours des deux équipes

Pologne – République Tchèque : 99-84

– République Tchèque : 99-84 Pologne – Finlande : 59-89

: 59-89 Pologne – Israël : 85-76

– Israël : 85-76 Pologne – Pays-Bas : 75-69

– Pays-Bas : 75-69 Pologne – Serbie : 69-96

Ukraine – Grande-Bretagne : 90-61

– Grande-Bretagne : 90-61 Ukraine – Estonie : 74-73

– Estonie : 74-73 Ukraine – Italie : 84-73

– Italie : 84-73 Ukraine – Grèce : 79-99

: 79-99 Ukraine – Croatie : 85-90

Berlin, 12h, on aura probablement des morceaux de croûte dans les yeux mais on sera là et bien là, car ça fait quand même cinq ans qu’on n’a pas eu un Euro, parce qu’on ne va pas non plus attendre la finale pour allumer la télé. Allez, on se fait ça avec un petit brunch maison ?