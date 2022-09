Après un apéritif léger entre la Pologne et l’Ukraine, Berlin commencer à chauffer à 14h45 avec ce choc entre la Croatie et la Finlande. Deux équipes solides, des Croaties mieux outillés sur le papier, mais depuis quelques années la Finlande a prouvé qu’elle pouvait se mêler au gotha européen.

La Croatie s’est pointée cette année à l’Euro avec sa dose habituelle de NBAers (Ivica Zubac, Dario Saric, Bojan Bogdanovic), avec quelques tauliers du basket FIBA,ndeux ou trois joueurs capables de faire des différences selon leur humeur du jouer (le GOAT Mario Hezonja, Jaleen Smith) et le petit atout jeunesse qui va bien (Matkovic). Néanmoins, au talent se substitue encore et toujours cette versatilité dans l’effort, dans le QI basket lors des temps forts, « détail » qui fait que ces Crocro peinent depuis mille ans à s’extraire du ventre mou continental. Sur cet Euro ? Une phase de groupe gérée comme on l’imaginait, avec des victoires face à l’Estonie et la Grande-Bretagne, une défaite face à la Grèce et l’Italie, puis cette win acquise de haute lutte au dernier soir des poules face à d’étonnants Ukrainiens. Pas vraiment de garanties donc, d’autant plus que se présentent face à eux des snipers venus du Nord, capables de tout et son contraire sur 40 minutes de basket.

La Finlande donc. La Finlande que le basket français ne connait que trop bien, la Finlande et son chef d’orchestre Koponen, la Finlande et son sniper Sasu Salin, la Finlande seule nation européenne déjà qualifiée pour la Coupe du Monde 2023. La Finlande évidemment drivée par son leader Lauri Markkanen, impeccable depuis le début de la compétition et parmi les superstars dominantes de cet Euro. Pologne, République Tchèque et Hollande ont été lavées en poules, Israël ça a bien failli, et au final on retrouve les Lapons là où on les imaginait, parmi le Top 16 du basket européen. De quoi faire frémir un chouïa des Croates qui ne devront pas se sentir arrivés avant l’heure, sous peine de se prendre une pluie de météorites blondes sur la tronche, on vous aura prévenu.

Les rosters

Croatie : Bojan Bogdanovic, Lovro Gnjidic, Mario Hezonja, Karlo Matkovic, Dominik Mavra, Toni Perkovic, Roko Prkacin, Ivan Ramljak, Dario Saric, Krunoslav Simon, Jaleen Smith, Ivica Zubac

Finlande : Shawn Huff, Mikael Jantunen, Henri Kantonen, Petteri Koponen, Miro Little, Alexander Madsen, Lauri Markkanen, Edon Maxhuni, Topias Palmi, Sasu Salin, Ilari Seppala, Elias Valtonen

Le parcours des deux équipes

Croatie – Grèce : 85-89

: 85-89 Croatie – Grande-Bretagne : 86-65

– Grande-Bretagne : 86-65 Croatie – Estonie : 73-70

– Estonie : 73-70 Croatie – Italie : 76-81

: 76-81 Croatie – Ukraine : 90-85

Finlande – Israël : 87-89

: 87-89 Finlande – Pologne : 89-59

– Pologne : 89-59 Finlande – Serbie : 70-100

: 70-100 Finlande – République Tchèque : 98-88

– République Tchèque : 98-88 Finlande – Pays-Bas : 88-67

Peut-être bien l’un des matchs les plus incertains de ces huitièmes de finale, tant on connait la capacité des uns et des autres à déjouer les pronostics, dans un sens comme dans l’autre. La vainqueur ? Direction l’Espagne en quarts. Allez, go Berlin, 14h45, ça s’annonce fort sympathique.