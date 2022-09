Petite info tombée relativement en scred hier soir, la France jouera donc son quart de finale mercredi à… 17h15. Le jour on le savait, l’horaire était à déterminer, tout comme l’adversaire d’ailleurs, que l’on connaitra ce soir autour de 20h. Ce sera la Serbie ou l’Italie, et vous pouvez désormais prévenir votre patron que vous ne serez pas dispo de mercredi à l’heure du goûter.

Si l’on vit mercredi le genre de moment vécu hier lors du huitième de finale contre la Turquie, on vous conseille même de poser toute votre après-midi… et toute votre matinée du lendemain. Un quart de finale européen laisse rarement de marbre et il faudra donc être prêt, en espérant pouvoir fêter une incroyable qualification pour les demi. Serbie ou Italie donc, les Serbes qui partent évidemment grands favoris de ce match de par leur talent individuel, leur génie, la densité de leur roster, bref ils sont favoris, on a compris. Mais attention tout de même à des Italiens qui possèdent de quoi emmerder un peu leur petit monde, avec notamment un Simone Fontecchio au sommet de son art. La réponse ? On l’aura en tout cas ce soir autour de 20h (match à 18h) et il sera alors venu le temps du scouting et de la préparation pour un match que toute la France du basket attend depuis que Terry Tarpey a posé le couvercle face aux Turcs.

Les horaires complets des quarts de finale

Mardi à 17h15 : Espagne – Croatie ou Finlande

Mardi à 20h : Allemagne – Grèce ou République Tchèque

Mercredi à 17h15 : France – Serbie ou Italie

Mercredi à 20h : Slovénie – Pologne ou Ukraine

La Roja pour ouvrir le bal (et pour ouvrir son adversaire) et les Allemands en prime le time le mardi, la France mercredi à l’heure du Club Dorothée et Luka Doncic qui passe les 50 pions à 20h, voilà donc pour le programme presque exact des quarts de finale. La suite ? ce « serait » vendredi en fin de journée, mais on vous propose de prendre les matchs les uns après les autres si vous voulez bien.