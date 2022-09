Le bracket de la phase finale de l’EuroBasket 2022 est désormais connu (à retrouver ici) et parmi les chocs au programme de ce dimanche… l’Ukraine défiera la Pologne. Un choc ? C’est vite dit tant les deux nations ne sont pas spécialement connues pour être des épouvantails du basket européen, mais si tout ce petit monde est sorti des poules ce n’est forcément pas un hasard.

Est-ce qu’on a d’autres banalités du genre à écrire dans une introduction ? Oh ça va hein, il est tard et demain y’a école.

Ce n’était pas gagné, tant les Groupes C et D paraissaient homogènes et donc très incertains. L’Ukraine ? Lancée idéalement avec trois victoires face à l’Estonie, l’Italie et la Grande-Bretagne, mais finalement rattrapée par la patrouille contre un immense Giannis Antetokounmpo et cet après-midi face à la Croatie. Au final une troisième place archi-méritée pour Alex Len, Svi Mikhailiuk et toute la bande, qui profite donc d’une partie de tableau clairement plus tranquille pour se voir offrir les Polonais sur un plateau. La Pologne ? Deux raclées reçues des mains chaudes de la Serbie et froides de la Grèce, puis trois wins face aux Pays-Bas, la République Tchèque et Israël, portés depuis le début de cet Euro par leur charismatique et caractériel leader Mateusz Ponitka et le meneur naturalisé A.J. Slaughter, passé jadis et un long bail par le championnat de France. Deux outsiders, clairement, bien contents d’être là mais probablement très motivés à l’idée d’aller jouer un quart de finale (oh diable, encore une banalité) contre le vainqueur du duel incroyable qui s’annonce entre la Slovénie de Luka Doncic et la Belgique de Jonathan Tabu.

L’heure et le jour ? Dimanche, à midi pile. Le lieu ? La Mercedes-Benz Arena de Berlin. L’enjeu ? Faire de cet Euro une vraie réussite et, pourquoi pas, rêver à l’impensable exploit trois jours plus tard.