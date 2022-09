Ce ne sera peut-être pas l’affiche la plus hype des huitièmes de finale de l’EuroBasket 2022, mais elle vaudra quand même le coup d’œil. Ce dimanche à 14h15, la Croatie et la Finlande vont croiser le fer pour tenter de décrocher une place en quart, l’occasion d’assister à un joli petit duel entre Jazzmen.

Trois victoires pour deux défaites. Voilà le bilan de la Croatie et de la Finlande après le premier tour de l’Euro. Un bilan similaire mais des impressions différentes concernant ces deux nations. D’un côté, les Croates n’ont pas vraiment convaincu, eux qui ont connu des hauts et des bas pour finalement terminer derrière… l’Ukraine alors qu’on les pensait capables de concurrencer un minimum la Grèce pour le top spot du Groupe C. Quant à la Finlande, elle a réussi à s’incruster à la deuxième place de son groupe dominé par la Serbie de Nikola Jokic, grâce notamment à sa démonstration contre la Pologne (89-59) il y a quelques jours. En théorie, ce sont donc les Finlandais qui vont débarquer ce dimanche avec le statut de tête de série face à la Croatie. En pratique, on attend de la bande à Bojan Bogdanovic qu’elle se fasse respecter.

Justement, parlons-en de Bojan. S’il a comme coéquipiers les joueurs NBA Ivica Zubac et Dario Saric, l’ailier du Jazz – pour l’instant en tout cas – reste le patron de la sélection comme le prouve sa grosse perf’ contre l’Ukraine ce jeudi (27 points, 7 rebonds, 3 passes, 3 steals, 4/5 du parking). Sachant qu’il en a également planté 27 contre l’Italie lors du match précédent, on peut dire que le bonhomme est plutôt chaud et que les Finlandais devront bien s’accrocher pour suivre le rythme. Mais eux aussi ont leur phénomène, et en plus il évolue également à Utah depuis le transfert de Donovan Mitchell il y a une semaine : Lauri Markkanen. Si vous cherchez une raison pour expliquer la belle deuxième place de la Finlande au premier tour, la voici. Presque 25 pions de moyenne, plus de 7 rebonds, 2 passes et 1 interception par match, le tout à plus de 48% au tir, 42% à 3-points et 93% aux lancers-francs. Du très très lourd de la part de Lauri, et on imagine qu’il n’a pas vraiment envie de s’arrêter en si bon chemin.

Croatie contre Finlande en huitième de finale de l’EuroBasket, c’est prévu pour dimanche en début d’après-midi. Les Croates partiront favoris malgré leur troisième place au premier tour, mais quelque chose nous dit que les Finlandais ont les moyens de markker la surprise.