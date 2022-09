Le Groupe C et le Groupe D ont rendu leurs armes il y a quelques heures, et on dirait bien que les Italiens ont tiré le gros lot. On ne va pas refaire l’histoire mais il semblerait qu’il n’ai manqué que quelques lay-ups à l’Italie pour grimper d’un rang au classement de leur groupe, et au final c’est bien la quatrième place qui leur revient et avec elle une terrible confrontation dès les huitièmes de finale.

Oh la mauvaise nouvelle pour les Italiens… et pour les Serbes. Car si on imagine clairement le seum de devoir se taper un pivot injouable et accessoirement l’un des grands favoris de la compétition dès les huitièmes, on imagine que côté serbe on n’avait pas forcément mis l’Italie tout en haut des préférences. Un Groupe C très dense et finalement très disputé nous cale les Italiens à la place du con, et dimanche à 18h c’est à un choc diablement intéressant auquel on aura droit, un choc que l’on pourrait d’ailleurs suivre d’un œil très avisé de Granville à Menton car en cas de victoire des Bleus la veille face à la Turquie, c’est le vainqueur de ce match que l’Équipe de France rencontrerait. La Squadra sur ce premier tour ? Victoires face à l’Estonie, la Grande-Bretagne et la Croatie, défaites face à l’Ukraine et la Grèce. La Serbie ? Victoire face aux Pays-Bas, la Pologne, la République Tchèque, la Finlande, Israël, le Portugal, Malte, le Luxembourg et le Vatican. Est-ce qu’on dit que la poule de la Serbie était claquée au sol ? Oh non, mais on dit qu’on aurait préféré la leur que la nôtre.

Nikola Jokic va pouvoir jouer contre une équipe qui a du répondant, Simone Fontecchio va pouvoir avoir la scène qu’il mérite, Vasilije Micic va prouver au grand-monde qu’il a quatre Nicolo Mannion dans chaque doigt, et globalement voilà un match loin d’être joué d’avance tant cette équipe italienne semble capable du meilleur comme du pire avec un avantage au meilleur et un petit doigt qui nous dit qu’elle a une belle gueule de poil à gratter du dimanche. Nicolo Melli est un Italien avec des mains de Serbe, Gigi Datome en a vu d’autres, Achille Polonara fait du sale dessous et rentre ses tirs, Marco Spissu nous donne des envies de jeu de mot et tout ce beau monde est donc au service du crack national Fontecchio, très capable de se servir de ce genre de match pour envoyer un message très clair à la NBA qui l’attend à la rentrée du côté du Jazz.

Un match incroyable qui nous attend, entre deux équipes capables d’enflammer n’importe quelle soirée basket. Nikola Jokic a l’occasion de mettre tout le monde d’accord mais attention, ce ne serait pas la première fois que les Serbes du basket pêcheraient par orgueil…