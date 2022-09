Avec le récent transfert de Rudy Gobert, Dejounte Murray et Donovan Mitchell, ce n’est pas uniquement le visage de certaines franchises qui a changé, mais aussi le futur de la Draft NBA. Parce que oui, de nombreux picks de premier tour viennent de changer de propriétaire à travers les différents blockbusters trade qui ont animé l’été 2022. Qui possède le plus gros capital draft pour rebondir ? On fait un petit point.

C’est Bobby Marks d’ESPN qui a sorti cette stat un peu folle : sur les sept prochaines années, 85 choix de premier tour de draft sont détenus par seulement huit franchises NBA. 85 sur 210 (30 X 7), ce qui correspond en gros à 40% des picks disponibles. Comme vous pouvez l’imaginer, le Jazz fait partie du lot après avoir lâché son duo Rudy Gobert – Donovan Mitchell durant l’été afin d’enclencher un tout nouveau processus de reconstruction. La franchise du Thunder est quant à elle devenue spécialiste pour gonfler son capital draft, Sam Presti collectionnant véritablement les choix de premier tour depuis les transferts de Paul George et Russell Westbrook, tandis que les Spurs ont décidé d’appuyer sur le bouton full rebuild en dealant notamment Dejounte Murray aux Hawks contre trois choix de premier tour et un pick swap. Dans cet Elite Eight version Draft NBA, on retrouve aussi les Rockets après le méga-trade de James Harden en 2021, les Pelicans qui ont transféré Jrue Holiday et Anthony Davis, ainsi que les Knicks, le Magic et les Pacers.

Les franchises NBA possédant le plus de picks de draft au premier tour entre 2023 et 2029

Le Thunder avec 14 choix de premier tour, dont 7 choix récupérés via des transferts (2 des Clippers en 2024 et 2026 / 2 des Rockets Top-4 protégé en 2024 et 2026 / 1 du Jazz Top-10 protégé en 2024 et 2025, Top 8 en 2026 / 1 du Heat Top-14 protégé en 2025, non protégé en 2026 / 1 des Sixers Top-6 protégé en 2025, Top-4 en 2026 et 2027) Le Jazz avec 14 choix de premier tour, dont 8 récupérés via des transferts (3 des Wolves en 2023, 2025 et 2027 / 1 des Wolves Top-5 protégé en 2029 / 3 des Cavs en 2025, 2027, 2029 / 1 pick des Nets, Rockets ou Sixers en 2023) Les Spurs avec 11 choix de premier tour, dont 4 récupérés via des transferts (2 des Hawks en 2025 et 2027 / 1 des Hornets Top-16 protégé en 2023, Top-14 en 2024 et 2025 / 1 des Bulls Top-10 protégé en 2025, Top-8 en 2026 et 2027) Les Knicks avec 11 choix de premier tour, dont 4 récupérés via des transferts (1 des Mavs Top-10 protégé en 2023, 2024 et 2025 / 1 des Pistons Top-19 protégé en 2023, Top-18 en 2024, Top-13 en 2025, Top-11 en 2026, Top-9 en 2027 / 1 des Wizards Top-14 protégé en 2023, Top-12 en 2024, Top-10 en 2025, Top-8 en 2026 / 1 des Bucks Top-4 protégé en 2025) Les Pelicans avec 9 choix de premier tour, dont 2 récupérés via des transferts (1 des Lakers en 2024 ou 2025 / 1 des Bucks en 2027) Le Magic avec 9 choix de premier tour, dont 2 récupérés via des transferts (1 des Bulls Top-4 protégé en 2023, Top-3 en 2024 / 1 des Nuggets Top-5 protégé en 2025, 2026 et 2027) Les Pacers avec 9 choix de premier tour, dont 2 récupérés via des transferts (1 des Cavs Top-14 protégé en 2023 / 1 des Celtics Top-12 protégé en 2023) Les Rockets avec 8 choix de premier tour, dont 3 récupérés via des transferts (1 des Bucks en 2023 / 2 des Nets en 2024 et 2026)

Voilà pour la vision à long terme. Bien évidemment, les choix de draft récupérés via des transferts ne se valent pas tous puisque certains sont protégés et dépendent en plus des résultats des autres franchises concernées. Et puis beaucoup de choses peuvent se passer d’ici 2029. Néanmoins, un tel capital draft donne beaucoup de flexibilité à ces équipes, non seulement pour le nombre de jeunots qu’elles peuvent sélectionner puis développer, mais aussi parce que qui dit choix de draft dit contrepartie potentielle dans des transferts. Quand une équipe est blindé en picks, elle peut se mettre sur des dossiers de trade ou alors en échanger certains pour monter le soir de la Draft. Tout ça pour dire que ce classement n’est clairement pas gravé dans le marbre, et que le Thunder ou le Jazz ne choisira probablement pas 14 prospects au premier tour entre 2023 et 2029. Mais au moins ça permet d’avoir une vraie idée des franchises qui domineront la Draft lors des années à venir.

La présence d’un certain Frenchie nommé Victor Wembanyama – considéré comme un prospect générationnel – à la Draft 2023 a probablement poussé le Jazz et les Spurs à tout casser pour récupérer un maximum de picks de draft et essayer de choper le premier choix. Car au final, c’est bien beau d’avoir un tel capital, mais encore faut-il l’utiliser correctement.

Source texte : ESPN