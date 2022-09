Si tous les yeux sont aujourd’hui tournés vers l’EuroBasket 2022, il ne faudrait pas oublier que la Coupe du Monde féminine va également avoir lieu très bientôt, à partir du 22 septembre prochain pour être exact. Alors c’est période de préparation pour l’Équipe de France, qui nous emmène justement dans les coulisses à travers une vidéo bien sympathique tout juste publié sur la chaîne YouTube de la Fédé.

On a eu un All-Access de 18 minutes pour les garçons, honneur aux dames désormais. À moins de deux semaines du Mondial 2022 en Australie, il faut bien commencer à se mettre dans l’ambiance, et ce premier épisode nous permet tout de suite de voir que le groupe de Jean-Aimé Toupane vient bieng comme on dit. Entre Marine Johannès – arrivée en provenance de New York – qui reçoit un accueil « super cute » de la part de ses coéquipières, Marine Fauthoux qui est toujours là pour faire danser ses copines, ou encore des concours de shoots à 5€ à l’entraînement, les sourires sont nombreux et les accolades se succèdent. Mais qui dit prépa dit aussi sérieux et on peut toujours compter sur Sarah Michel pour resserrer les boulons quand c’est nécessaire. Opposées à la Belgique à deux reprises, une fois à Pau sous les yeux de la nouvelle retraitée Diandra Tchatchouang et une fois du côté de Courtrai, les Bleues parviennent à prendre deux victoires, toujours bon pour la confiance. « Tout n’est pas parfait, mais il faut continuer à avoir cet état d’esprit », dira Jean-Aimé Toupane après le deuxième match. Une bonne façon de résumer le début de la préparation.

Un premier épisode bien kiffant, on a déjà hâte de regarder le second. Et le second, il se passera en Australie puisque nos Bleues font le grand voyage ce vendredi 9 septembre.