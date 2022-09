En ce jour off pour l’EuroBasket 2022 (ça fait du bien, un peu), le timing est idéal pour se faire une choucroute à midi faire le point sur les stats individuelles de ce premier tour. Qui est le meilleur scoreur de l’Euro ? Le meilleur rebondeur ? Qui est trop sympa et a rendu le plus de ballon à l’adversaire ? On fait un gros point, pour les amateurs de chiffre !

On en a connu quelques une, des grosses perfs sur ce premier tour de l’EuroBasket. Des superstars attendues évidemment, mais pas que, avec des visages et des noms que l’on aura appris à connaitre avec le sourire. Petit break aujourd’hui avant le début des huitièmes de finale, vous pouvez retrouvez le bracket complet juste ici, et l’occasion est donc parfaite pour faire un gros points stats, bien chiffres, bien Laurent Romejko. Allez, bienvenue en cours de mathématiques, suivre le guide.

Meilleurs scoreurs :

Giannis Antetokounmpo : 29,5

Aleksandar Vezenkov : 26,8

Luka Doncic : 26,6

Si Giannis Antetokounmpo met une pilule à toute l’Europe, on note aussi le magnifique EuroBasket du Bulgare Vezenkov, dont on vous dressait le portrait il y a quelques jours, le pépère étant plutôt bien entouré par les superstars qu’on attendait au tournant et qui répondent toutes présentes. Lauri Markkanen passe également faire une bise avec ses 24,8 pions par match, le Hollandais Worthy De Jong en a collé 16,4 en moyenne et, côté Français Evan Fournier (15) et le surprenant Guerschon Yabusele(14,8) envoient du pâté.

Meilleurs rebondeurs :

Aleksandar Vezenkov : 12,2

Jonas Valanciunas : 11,4

Sandro Mamukelashvili : 11

Tiens, revoilà ce bon Alex, ce bon vieux Bulgare là. Derrière l’ancien MVP du championnat grec ? Du NBAer en veux-tu en voilà. Jonas Valanciunas, Sandro Mamukelashvili, Nikola Jokic, Rudy Gobert, Giannis Antetokounmpo ou Alperen Sengun ? Si vous croisez un de ces gars-là sous le cercle, spoiler vous ne verrez pas le ballon. Sauf pour le Géorgien de la bande hein, que vous ne verrez pas tout court en huitièmes de finale.

Meilleurs passeurs :

Tomas Satoransky : 9

Dee Bost : 8,4

Vasilije Micic et Kendrick Perry 7,4

En tête de ce classement des caviardeurs on retrouve le leader de la sélection tchèque, revenu juste à temps pour driver ses potos et auteur, surtout, d’un énorme match hier lors du « play-in » face à Israël. Dee Bost a pour sa part plus que bien épaulé le tsar Vezenkov pour la Bulgaga, alors que Micic et Perry sont les chefs d’orchestre officiels de la Serbie et du Montenegro. Le premier Frenchie du classement ? Thomas Heurtel et ses 7,2 passes par match, c’est pô mal tout ça.

Meilleurs contreurs :

Jusuf Nurkic : 2

Ivica Zubac : 1,6

Mike Tobey : 1,5

Bienvenue chez les gardiens du temple. Jusuf Nurkic et Ivica Zubac représentent fièrement le syndicat des paysans aux mains en acier trempé, Mike Tobey a prouvé sur ce premier tour qu’il n’atait pas uniquement là pour ouvrir les paquets cadeaux offerts par Luka Doncic, et derrière on retrouve des mecs un peu connus comme Rudy Gobert, Jonas Valanciunas et Giannis Antetokounmpo, pour changer.

Meilleurs intercepteurs :

Kendrick Perry et Terry Tarpey : 2,2

Nikola Kalinic, Svi Mikhailiuk, Kostas Papanikolaou et Sasu Salin : 2

On passe aux chapardeurs trois étoiles, et là encore Kendrick Perry passe le nez à la fenêtre. Mais jugez plutôt qui l’accompagne, MONSIEUR Terry Tarpey aka la belle histoire de cet Euro dans le camp français, qui continue match après match à nous prouver son incroyable utilité, lui qui est désormais un starter presque indéboulonnable et qui doit actuellement être en train d’épier Furkan Korkmaz à son hôtel.

Plus grosses moyennes de ballons perdus :

Luka Doncic : 4,6

Tomas Satoransky : 3,7

Myles Hesson et Edon Maxhuni 3,4

Pas de surprise ici, avec un Luka Doncic forcément gaspilleur quand on sait qu’il touche environ 4000 ballons par match. Big-up aussi à ces messieurs Hesson et Maxhuni, joueur finlandais dont le nom nous rappelle évidemment une actrice célèbre, on vous laisse à votre imagination.

Joueurs les plus adroits à 2-points:

Aleksander Balcerowski : 81,8% (27/33)

Volodymyr Herun : 75% (18/24)

Nikola Jokic 74,5% (35/47)

Doncic 37/50 Gobert

Joueurs les plus adroits à 3-points :

Nikola Kalinic : 63,2% (12/19)

Martin Peterka : 59,1% (13/22)

Vanja Marinkovic et David Jelinek : 57,1%

Fact : si vous jouez face à la Serbie vous avez de grandes chances de vous faire pilonner l’arrière-train, pour rester poli. la moitié de l’équipe serbe tourne à 200% du parking, facile quand un pivot provoque des prises à 4 avant de donner des caviars à ses shooteurs, et un peu plus bas de ce classement on peut en tout cas noter le poignet doré de Guerschon Yabusele et ses 55,6% du parking, car la Guerche n’est plus seulement une boule d’énergie.

Joueurs les plus adroits aux lancers :

Kristjan Kisting et Johannes Thiemann : 94,1% (16/17)

Gabriel Olaseni : 93,8% (15/16)

Marius Grigonis : 93,3% (14/15)

On note simplement que c’est franchement la honte à ce niveau-là de rater un lancer. Alors qu’il suffit de fléchir sur ses jambes. Dire qu’ils sont payés des millions. Lève la main si t’as déjà entendu ça en regardant un match avec ton père ou ton oncle.

Évaluation

Giannis Antetokounmpo : 33,8

Aleksandar Vezenkov : 31,2

Nikola Jokic : 29,8

Oh la grosse surprise. Mais au fait l’avaluation c’est quoi ? Hum, pour les connaisseurs, disons que c’est un peu comme la TTFL sauf qu’on ne peut pas y jouer. La manière la plus exacte, en gros, pour savoir si un joueur domine. On retrouve donc forcément les leaders dont on a parlé tout au long des lignes ci-dessus, avec un Rudy Gobert à 16,6 et premier Français du classement.

La phase de groupe c’est bien, reste à voir désormais si tout ce petit monde pourra rééditer la performance à partir de demain et du début des huitièmes de finale. Pour Luka Doncic, Giannis Antetokounmpo ou Nikola Jokic on n’a peu de doutes, pour David Jerinek ou Voldymyr Herun on a un peu plus de reserves.