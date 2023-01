Qui est le joueur NBA le plus difficile à défendre ? Voilà le genre de question qu’on aime généralement poser aux défenseurs de la Grande Ligue. Question à laquelle Austin Rivers vient de répondre, citant sans hésiter Stephen Curry… grâce (notamment) à l’aide des arbitres.

Tiens, saviez-vous que la sœur d’Austin Rivers – Callie – est mariée avec Seth Curry, le frère de Steph ? On dit ça parce qu’au vu de la dernière déclaration d’Austin, la prochaine réunion de famille risque d’être légèrement épicée.

Sur le podcast Off Guard with Austin Rivers, l’actuel joueur des Wolves s’est donc exprimé sur le joueur le plus difficile à défendre en NBA : Stephen Curry. Rien de bien original étant donné qu’on parle du meilleur shooteur de l’histoire et du dernier MVP des Finales, mais les arguments de Rivers pour expliquer son choix ont de quoi faire réagir.

Stephen Curry inarrêtable uniquement grâce aux arbitres ?

Austin Rivers, bien conscient qu’il parle d’une légende du basket, ne veut pas aller jusque-là. Il le dit lui-même, Steph fait partie des joueurs qu’il adore regarder et n’a aucun problème pour souligner ce qui fait la greatness du bonhomme : un shoot légendaire, un jeu sans ballon exceptionnel, une condition physique incroyable, un handle bien sale et une concentration à toute épreuve, bref le package complet quoi. Néanmoins l’ami Austin passe quand même un peu pour un rageux avec ce genre de décla.

Austin Rivers on the hardest player to guard:

“Steph… it’s not even close… you can’t touch him, they give him every f—— call, they set illegal screens for him the entire game… they don’t call it cause they want to see him shoot.”

(via @ringernba, https://t.co/jSImJvqsz9) pic.twitter.com/b43k5wPHjw

— Legion Hoops (@LegionHoops) January 22, 2023