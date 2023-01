Sept matchs au menu du jour en NBA, ça commence dès 20h30, et un programme qui ravira tout type de fans. Y’a du gros choc défensif, des handlers de luxe et des gros marchés, bref il y en aura pour tout le monde jusqu’au petit matin !

# LE PROGRAMME

1h : Pistons – Bucks

1h : Magic – Celtics

2h : Bulls – Hawks (en direct sur BeIN Sports 1)

2h : Rockets – Wolves (en direct et en VO sur BeIN Sports 4)

3h : Jazz – Hornets

4h : Blazers – Spurs

4h30 : Kings – Grizzlies

# À NE PAS MANQUER

Kings – Grizzlies sera donc l’affiche de la soirée, celle-là fallait la sortir sans trembler il y a quelques mois. Le deuxième de l’Ouest face au… troisième de l’Ouest, on attendait Memphis à ce niveau mais pas forcément Sacramento, pas du tout Sacramento. Il n’empêche qu’aujourd’hui les Kings sont portés par deux joueurs niveau All-Star (Sabonis et Fox) et que chaque match des Rois n’est qu’une occasion de plus de sourire à la vie. En face ? Ja Morant et Desmond Bane sont démoniaques sur la ligne arrière, Jaren Jackson Jr. tourne à 47 contres par minute et Dillon Brooks multiplie les chats-bi*es, tu parles d’une équipe relou à jouer. Allez, on dort un peu et on commence son mardi à 4h30 du matin ?

# À SURVEILLER ÉGALEMENT