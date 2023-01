Comme chaque lundi soir, la NBA vient de dévoiler les meilleurs joueurs de la semaine passée. LeBron James rafle encore une fois la mise à l’Ouest (67e fois en carrière, un record), et Jrue Holiday a profité de l’absence de Giannis Antetokounmpo pour gagner le gros lot à l’Est.

LeBron James le veut son record au scoring ! Tout simplement injouable depuis son 38e anniversaire, le King enchaîne les cartons offensifs et se rapproche ainsi à vitesse grand V des 38 387 points de Kareem Abdul-Jabbar en carrière. Sur la semaine qui vient de s’écouler, James a tourné à 35 pions de moyenne en quatre matchs (51% au tir), avec 9 rebonds, 7 passes et plus d’un contre de moyenne. LBJ a notamment explosé face aux Rockets avec 48 pions au compteur, avant d’en claquer 37 dans l’incroyable comeback sur le parquet de Portland la nuit dernière. Sous l’impulsion du Roi, les Lakers ont remporté trois de leurs quatre derniers matchs et affichent désormais un bilan global de 22 victoires pour 25 défaites.

Dans la Conférence Est, c’est donc Jrue Holiday qui a été récompensé. Au cours des derniers matchs de Milwaukee, le meneur des Bucks a véritablement dû porter les siens avec l’absence de Giannis Antetokounmpo et un Khris Middleton toujours à l’infirmerie. 35 points – 11 passes – 2 interceptions contre Indiana, 37 points – 6 rebonds – 7 passes – 2 steals face à Toronto, 28 points – 10 passes contre Cleveland, tout ça pour un bilan positif de 2 victoires – 1 défaite. C’est ce qu’on appelle step-up en beauté. Alors que Giannis et Middleton sont sur le point de retrouver les terrains, les récentes performances de Jrue Vacances montrent à quel point ce dernier est capable de prendre les choses en main quand c’est nécessaire.

Parmi les autres nominés, on a du Mikal Bridges (Suns), Shai Gilgeous-Alexander (Thunder), Kawhi Leonard (Clippers) et Jamal Murray (Nuggets) à l’Ouest, et du Joel Embiid (Sixers), Darius Garland (Cavaliers), Kyrie Irving (Nets), Dejounte Murray (Hawks) et Fred VanVleet (Raptors) à l’Est.

Source texte : NBA