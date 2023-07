Star montante des Nets depuis son arrivée à Brooklyn en février dernier, Mikal Bridges n’a pas eu beaucoup l’occasion d’évoluer avec Ben Simmons, abonné à l’infirmerie. Mais au milieu des critiques incessantes entourant l’Australien, l’ancien joueur des Suns a tenu à montrer du soutien à son coéquipier en vue de la saison prochaine.

Que nous proposera Ben Simmons en 2023-24 ?

C’est la grande question qui plane au-dessus de Brooklyn en ce moment. Après une saison blanche en 2021-22, l’ancien Sixer a retrouvé les parquets aux Nets cette année mais n’a été que l’ombre de lui-même avec des stats de 6,9 points, 6,3 rebonds et 6,1 passes. Pas au top physiquement et surtout bloqué mentalement, Simmons n’a jamais semblé en mesure de redevenir ce joueur calibre All-Star qu’il était à Philadelphie. Pire encore, il a manqué la moitié de la saison, lui qui a terminé la campagne à l’infirmerie à cause d’un dos en vrac.

Pour toutes ces raisons, les doutes entourant Ben Simmons sont peut-être plus forts que jamais. Mais certains veulent encore croire en sa résurrection, notamment son coéquipier aux Nets Mikal Bridges. Invité sur le podcast de Paul George, Bridges a apporté tout son soutien au Boomer.

“Ben, c’est mon gars. J’ai beaucoup de confiance, je crois vraiment en lui pour cette saison. […] Il était blessé (au dos, ndlr.), il s’est fait opérer, et il est de retour. Il aime le jeu, frère. Il a toujours un ballon en main, même quand il était out. […] Je pense qu’il est bien dans sa tête. Il est proche de tout le monde, il est celui qui parle toujours dans notre chat, et on est tous avec lui.”

Initialement arrivé à Brooklyn pour jouer le rôle de playmaker de luxe aux côtés de Kevin Durant et Kyrie Irving, avec les attentes de titre qui vont avec, Ben Simmons se retrouve aujourd’hui dans un groupe jeune et ambitieux symbolisé par Mikal. Moins de pression donc, et plus de patience. C’est le message que tient à faire passer Bridges à Simmons en vue de la saison prochaine afin de le mettre le plus à l’aise possible.

“Je veux être là pour lui, pour le soutenir. Même s’il est en galère, cool, peu importe on va quand même aller manger un bout, et puis se préparer pour le match suivant. Je pense que c’est ça le plus important, qu’il soit assez confiant pour savoir qu’il peut échouer et qu’on sera quand même là pour lui. Je ne veux pas qu’il sente cette pression, où il se dit, ‘si je ne joue pas bien, ces gars-là vont me tourner le dos’.”

Clairement, on aimerait tous avoir un coéquipier comme Mikal Bridges.

"He's the one talking in the chat all the time and we all f**k with him."

Mikal on Ben Simmons the teammate + why him & PG are still riding with Ben the player 💯

New episode with @mikal_bridges PREMIERING NOW: https://t.co/leLf44wCyZ pic.twitter.com/aT6uyiPVwV

— Podcast P with Paul George (@PodcastPShow) July 24, 2023

Incapable de se libérer en attaque depuis qu’il a quitté les Sixers, Ben Simmons donne l’impression d’avoir perdu toute confiance en ses capacités de scoreur, ce qui bride également les autres aspects de son jeu. Mais Bridges veut voir un Simmons agressif la saison prochaine, quitte à rater cinq ou six shoots de suite dans un match, car c’est seulement comme ça qu’il pourra redevenir lui-même un jour.

Si Ben se sent dans une zone de confort et qu’en plus de ça son corps – que ce soit le dos ou le genou – le laisse tranquille, il existe peut-être un scénario dans lequel l’Australien retrouve un niveau plus en adéquation avec celui qui était le sien il y a quelques années.

C’est tout le mal qu’on lui souhaite.

Source texte : Podcast P with Paul George