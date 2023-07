Giannis Antetokounmpo a réagi à l’offre délirante du club saoudien d’Al-Hilal pour s’attacher les services de Kylian Mbappé. L’attaquant vedette du Paris Saint-Germain s’est vu proposer un salaire de 700 millions d’euros par an assorti d’une indemnité de transfert de 300 millions d’euros. Dans un tweet, Giannis a réagi avec humour à cette proposition aussi démesurée qu’improbable.

La NBA est en vacances, le Tour de France est terminé et l’avenir de Kylian Mbappé anime désormais notre été. Après avoir été mis au ban par le Paris Saint-Germain car il n’a pas souhaité prolonger (de nouveau) son contrat, l’attaquant français est officiellement à vendre. Cela tombe bien, une offre est arrivée sur le bureau de la direction parisienne, et tenez vous bien les chiffres donnent le tournis.

Le club d’Al-Hilal en Arabie Saoudite est prêt à acheter notre Kyky national pour la rondelette somme de 300 millions d’euros et serait également prêt à lui offrir 700 millions d’euros par saison. 700 millions d’euros par saison, vous ne rêvez pas le club est prêt à débourser 1 MILLIARD pour Mbappé. Une offre au-delà de la raison et des mots et qui n’a pas tardé à faire réagir bon nombre d’assidus du ballon rond… dont Giannis Antetokounmpo.

Le franchise player des Bucks, qui est en vacances depuis un petit moment maintenant après sa sortie de route prématurée face au Heat lors du premier tour des Playoffs, n’a pas hésité à envoyer un tweet :

“Al Hilal vous pouvez me prendre. Je ressemble à Kylian Mbappé”

Al Hilal you can take me. I look like Kylian Mbappe 😂😂👀 pic.twitter.com/VH0syez3VX

— Giannis Antetokounmpo (@Giannis_An34) July 24, 2023

Le champion du Monde français, qui semble en excellent termes avec le Greek Freak, n’a pas tardé à réagir avec une série d’émoji “😂😂😂😂😂”. Une manière de désamorcer un peu la tension autour de la situation de Mbappé, qui est en conflit ouvert avec son club. Il semble malgré tout très peu probable de voir débarquer Kyky de Bondy sous la tunique d’Al-Hilal même si l’offre a de quoi faire réfléchir.

Si un grand balaise de 2m11 débarque à la visite médicale dans la péninsule, il ne faudra pas faire les choqués. Al-Hilal est prévenu Giannis est dispo et les Bucks pourraient même négocier quelques tours de Draft si ils se débrouillent bien. Tiens d’ailleurs, ça ressemblerait à quoi une offre d’Arabie Saoudite pour acheter un joueur NBA ? 400 tours de Draft et 200 swap ?