Si les perfs de légende se succèdent en ce moment, n’oublions pas ceux qui sont “simplement” exceptionnels. C’est le cas de Joel Embiid, qui a encore matraqué une raquette cette nuit et pas n’importe laquelle, puisque ce sont Zion Williamson et Jonas Valanciunas qui sont repartis de Philly avec une blessure, les fesses bien rouges et une défaite dans la besace.

Les stats maison du choc c’est juste ici !

Deux équipes en forme et qui squattent le haut de leur Conférence.

Deux monstres des raquettes qui s’étaient donné rendez-vous.

Et une revanche à prendre pour les Sixers, eux qui avaient vu C.J. McCollum leur rire au nez il y a quelques jours lors de l’acte I de l’affrontement. Fans des Sixers réjouissez-vous, revanche il y a bien eu et c’est donc, très étonnamment, Joel Embiid qui s’est chargé de sonner la révolte. Avec Tyrese Maxey une nouvelle fois utilisé en sortie de banc et James Harden dans un rôle très sage d’assistant de direction, Jojo a pris le lead et a porté les siens, et si dans le même temps certains en collaient 70 lui s’est donc contenté de la quarantaine, histoire d’en garder sous le coude pour refaire la même chose une ou deux fois cette semaine.

42 points à 15/24 au tir dont 2/3 du parking et 10/10 aux lancers, 11 rebonds, 5 passes, 1 steal et 1 contre en 36 minutes

Il avait commencé en rappelant à un grand Lituanien qu’il shootait aussi de loin, il a enchainé par des spins de l’espace et des coupes beaucoup trop violentes. Un gros run au troisième quart au plus fort de la domination de NOLA, un coup de collier en fin de match et on n’en parle plus, car cette saison la domination de Joel Embiid n’a d’égale… que celle de ses adversaires dans la course au MVP. Une victoire finale des Sixers qu’il ne faut néanmoins pas annoncer sans parler de la sortie sur blessure de Zion Williamson après trois quarts-temps, la bête ayant été touchée aux ischios semble-t-il, la pire nouvelle de la journée dans le bayou.

Joel Embiid in the Sixers win: 42 PTS

11 REB

5 AST pic.twitter.com/ke0C0L6WF5 — NBA (@NBA) January 3, 2023

Herb Jones a essayé, toute la Louisiane a essayé, mais si Joel Embiid est ce matin le meilleur scoreur de la Ligue ce n’est peut-être pas du au hasard. Les prochaines victimes du Process ? Les Pacers demain soir, RIP Myles Turner. Et pour les Pels ? On va attendre des nouvelles, en croisant les doigts.