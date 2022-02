Luka Doncic et DeMar DeRozan élus joueurs de la semaine en NBA : 40 pions de moyenne depuis lundi dernier, c’est facile le basket en fait

Comme chaque lundi, la NBA analyse les dossiers des meilleurs joueurs de la semaine passée avant de trancher et distribuer les récompenses. En cette première quinzaine de février, Luka Doncic et DeMar DeRozan sont particulièrement inarrêtables, eux qui viennent de rafler la mise pour leurs contributions sur les sept derniers jours.

Cela vous surprendra peut-être, mais c’est une première pour Luka Doncic cette saison. Le phénomène slovène, qui a eu un peu de mal à lancer sa saison et qui a globalement réalisé une première partie de campagne moyenne vu son niveau, monte clairement en puissance actuellement. Et ce ne sont pas les Clippers qui vont dire le contraire. Habitué à torturer l’équipe de Los Angeles, Luka The Don a planté… 96 points (51 + 45) en deux matchs contre la bande à Tyronn Lue, dont 28 rien que dans le premier quart-temps de la première opposition. Les Mavericks n’ont cependant remporté qu’un seul de ces deux matchs mais ont tout de même terminé avec un bilan positif sur l’ensemble de la semaine, eux qui ont tapé les Pistons mardi dernier. Un match dans lequel Doncic a également fait un chantier avec 33 points, 7 rebonds et 11 passes décisives. Au final, sur l’ensemble des sept derniers jours, Luka c’est 43 pions de moyenne, avec 10,3 rebonds, 8,3 caviars, 1 contre à 53,2% au tir dont 50% du parking (18/36 !). Plutôt honnête vous trouvez pas ? Juste pour info, toutes ses perfs ont été réalisées alors que Kristaps Porzingis était sur la touche. On dit ça, on dit rien. En tout cas, le Letton a été envoyé à Washington lors de la trade deadline contre Spencer Dinwiddie et Davis Bertans. Pas sûr que Dallas soit gagnant d’un point de vue purement sportif sur le court terme mais avec un Doncic à ce niveau, tout est possible. Les Mavs sont aujourd’hui cinquièmes de l’Ouest avec un bilan de 33 victoires pour 24 défaites.

Dans la Conférence Est, c’est donc DeMar DeRozan qui récolte son troisième titre de joueur de la semaine cette saison. Et là aussi, pas grand-chose à redire. DMDR est tout simplement intouchable en ce moment, enchaînant les cartons les yeux fermés tel MJ dans ses glorieuses années : 38, 36, 35, 38, voilà son total de points sur les quatre matchs de la semaine dernière, lui qui avait déjà explosé contre les Sixers de Joel Embiid avec 45 pions marqués le dimanche 6 février. DeRozan évolue à un niveau presque unfair pour la concurrence tellement il est facile en ce moment. Checkez un peu les pourcentages de celui qui est considéré comme le roi du midrange aujourd’hui : 59,8% de réussite au tir sur la semaine (55/92) et 83% aux lancers, autant dire que le mec est en mode automatique. Seuls les Suns, parce que c’est les Suns, ont réussi à s’en sortir face au talent offensif du bonhomme, mais Charlotte, Minnesota et Oklahoma City sont tous tombés devant les assauts de DeMar. Les performances XXL de DeRozan (36,8 points, 5,5 rebonds, 4,8 passes, 1 steal) tombent en plus à un moment où Zach LaVine galère un peu avec son genou et où l’infirmerie de Chicago reste bien remplie (Alex Caruso, Lonzo Ball, Derrick Jones Jr., Javonte Green). Vous avez dit MVP ? DeRozan est peut-être derrière Embiid, Jokic et Giannis dans la course mais il a quelques arguments sur son dossier, Chicago étant en plus deuxième de l’Est à l’heure de ces lignes (36 victoires, 21 défaites).

Luka Doncic et DeMar DeRozan récompensés, on a envie de dire que c’est pas volé. Devin Booker, Chris Paul et Ja Morant faisaient également partie des nominés à l’Ouest, tandis que DMDR a surpassé des mecs comme Joel Embiid, Pascal Siakam et Jayson Tatum à l’Est.

Source texte : NBA