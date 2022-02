All-Star Prono feat ParionsSport : c’est l’heure de jouer, 8 grandes questions sur le All-Star Weekend pour gagner… des places pour un match de Playoffs NBA !

Dans quelques jours, toute la planète basket sera sur pause afin de célébrer les 75 ans de la NBA et le All-Star Weekend à Cleveland ! Une grosse fête de la balle orange, comme on les aime. Et qui dit grosse fête dit… cadeaux ? Cela tombe bien, à cette occasion, ParionsSport point de vente vous propose de jouer à un jeu plutôt fun, le All-Star Prono. Le concept est très simple : 8 grandes questions auxquelles répondre, et la possibilité de partir aux USA pour vivre un match de Playoffs NBA sur place !

Jusqu’au 18 février (ce vendredi), ParionsSport vous propose de pronostiquer gratuitement sur le All-Star Game 2022, en partenariat avec la NBA.

Le principe est aussi simple qu’excitant. Comme vous le savez, on aime bien se pointer au All-Star Weekend chaque année avec différents favoris pour chaque événement. On a notre coup de coeur pour tel shooteur à trois-points, on sent qu’une star va aller chercher son trophée de MVP du dimanche soir, il y a des jeunes qui veulent se faire un nom au Dunk Contest et on suit les anciens qui pourraient tout à fait rappeler qui sont les patrons de ce sport. Le cirque ne change pas, malgré quelques modifications ici ou là. Cependant, en plus de nos habituels pronos envoyés à la volée sur les réseaux sociaux, ParionsSport a décidé de faire monter la température autour de cette tradition annuelle.

Jusqu’à vendredi, vous aurez 8 questions auxquelles répondre sur leur formulaire disponible ici.

Des questions qui concernent évidemment le All-Star Weekend et ses festivités. On est pas là pour avoir vos réponses sur le changement de climat dans le Périgord, même si cela nous intéresse en soit.

Voici les 8 grandes questions auxquelles il faudra répondre, et que vous pourrez retrouver dans leur formulaire avec les cotes pour chaque favori et participant.

Quelle équipe va remporter le Skills Challenge ? Quel joueur va remporter le 3-point Contest ? Quel joueur va remporter le Slam Dunk Contest ? Quelle équipe va remporter le All-Star Game 2022 ? Combien de points seront inscrits dans le match ? Quel joueur sera élu MVP du match ? Quel joueur réussira le + de tirs à trois-points dans le match ? Qui sera le meilleur marqueur du match ?

Pour le Skills Challenge, la Team Antetokounmpo devra batailler avec la Team Cleveland qui sera poussée par le public sur place, tandis que la Team Rookie – favorite – devra tenir face aux vétérans.

Pour le 3-point Contest, la course est grande ouverte et on sait que le moindre coup de chaud peut trancher la soirée. Plutôt Trae Young, Luke Kennard, Desmond Bane, Fred VanVleet, Patty Mills, CJ McCollum, Zach LaVine ou Karl-Anthony Towns ?

Côté Slam Dunk Contest, les mollets devront chauffer entre Jalen Green le favori, Cole Anthony taille petit, Obi Toppin le dauphin de la saison dernière et Juan Toscano-Anderson représentant des Warriors.

Team LeBron ou Team KD ? C’est la plus grande question, savoir quelle équipe remportera le fameux All-Star Game 2022. Il faut savoir que le King est vainqueur des 4 dernières éditions, tout simplement depuis que le système de capitanat a été mis en place…! Le total de points devra aussi être déterminé, attention car ça a tendance à sérieusement scorer et pas du tout sérieusement défendre au ASG.

Bien évidemment, avec la victoire viendra la plus mythique photo, celle du MVP du match. Qui remportera le Kobe Bryant Trophy ? Il faut forcément être dans l’équipe gagnante, donc en fonction de votre préférence sur le vainqueur du match, le MVP sera obligatoirement dans ce groupe. Attention : si vous souhaitez sélectionner LeBron il faudra cliquer sur AUTRES.

Enfin, le meilleur marqueur du match et le meilleur artilleur du match seront également demandés, avec du Curry, Trae Young et VanVleet notamment pour prendre feu sur les lignes arrières, tandis que Luka Doncic, Giannis et Ja Morant se battront pour le scoring dans un match au rythme effréné.

Les pronostics de TrashTalk sur les 8 grandes questions du All-Star Weekend :

Team Cavaliers Karl-Anthony Towns Jalen Green Team LeBron Moins de 323 points LeBron James Fred VanVleet Giannis Antetokounmpo

LA TEAM LEBRON POUR LE ALL STAR GAME 2022 🔥🔥🔥 pic.twitter.com/vGEy8tUkCZ — TrashTalk (@TrashTalk_fr) February 11, 2022

LA TEAM KD POUR LE ALL STAR GAME 2022 🔥🔥🔥 pic.twitter.com/O2AkRctckl — TrashTalk (@TrashTalk_fr) February 11, 2022



DES LOTS DE DINGO À GAGNER POUR CE JEU GRATUIT :

1 voyage pour 2 personnes pour aller voir un match de Playoffs NBA

1 maillot dédicacé

1 NBA League Pass

2x 100€ de réduction sur le NBA Store

Envoyer un formulaire et ensuite croiser les doigts pour finir par applaudir des dingueries en Playoffs, on sait pas pour vous mais nous ça nous chauffe pas mal. Et si t’as pas le gros lot ? Il y a quand même un maillot dédicacé, du NBA League Pass à remporter et des bons de réduction sur le NBA Store. Au pire, au pire du pire, même en ayant tout bon et en n’ayant pas été tiré au sort il y aura quand même une augmentation de l’hexpertise et de la street cred sur les réseaux. Et ça, c’est beau.

Vous savez donc quoi faire, et vous avez jusqu’à vendredi pour le faire ! Par ici pour remplir le formulaire du All-Star Prono spécial ParionsSport, et regardez bien profondément dans votre boule de cristal car il y a un voyage aux US avec match de Playoffs NBA à la clé. C’est pas tous les jours qu’on peut se le dire, donc autant en profiter.