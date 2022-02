Jarrett Allen va remplacer James Harden au All-Star Game : archi mérité, les Cavaliers auront donc deux représentants à Cleveland !

Jarrett Allen sera bien un All-Star cette année ! Après avoir appris le forfait de James Harden plus tôt dans la soirée, on n’a pas dû attendre très longtemps pour connaître son remplaçant, et c’est donc le pivot des Cavaliers qui a été sélectionné par Adam Silver.

Darius Garland ne sera pas le seul joueur des Cavaliers au match des étoiles dimanche prochain. Jarrett Allen sera avec lui. La NBA vient d’annoncer la nouvelle et le pivot de Cleveland va ainsi rejoindre la Team LeBron en tant que remplaçant de James Harden, visiblement pas encore en état de jouer malgré son récent transfert aux Sixers. Le choix rapide d’Adam Silver montre qu’il n’a pas hésité longtemps avant de nommer Allen pour le All-Star Game. Et pour cause, le pivot à la coupe afro était le plus grand favori pour prendre la place du Barbu. Il aurait déjà pu prétendre à une place parmi les remplaçants quand ces derniers ont été dévoilés il y a une dizaine de jours, mais il avait été laissé de côté par les coachs. Rebelote quand LaMelo Ball a été nommé en tant que remplaçant de Kevin Durant, forfait pour la rencontre. Alors cette fois-ci, c’était pour lui et on a envie de dire que c’est tout à faire normal, sans manquer de respect à des mecs comme Pascal Siakam, Jrue Holiday, Jaylen Brown ou encore Tyler Herro et Miles Bridges. Jarrett Allen, c’est l’une des grandes raisons de la superbe saison des Cavaliers cette année, eux qui surprennent leur monde en squattant le podium de l’Est (35 victoires – 22 défaites) derrière Miami et Chicago. Si Darius Garland symbolise en premier la nouvelle ère des Cavs, Jarrett se fait respecter dans les raquettes avec des moyennes de 16 points (66,5% au tir), 11 rebonds et 1,3 contre. Aux côtés de la pépite Evan Mobley, Allen fait de Cleveland tout simplement la troisième meilleure défense NBA cette saison. Alors oui, ça vaut bien une place au All-Star Game.

On va donc voir Jarrett Allen avec Darius Garland au match des étoiles, le tout à Cleveland. C’est pas beau ça ? Un scénario inespéré pour les fans des Cavaliers, qui vivent vraiment un rêve éveillé cette saison. C’est la première fois depuis la saison 2017-18 que la franchise de l’Ohio envoie deux représentants au All-Star Game. Il y a quatre ans, c’était évidemment LeBron James et Gérard Kevin Love qui furent invités à la grande fête, avant que le premier ne quitte l’Ohio pour rejoindre le soleil de Los Angeles. Un départ plongeant les Cavaliers dans une nouvelle période sombre, mais qui a laissé la place à cette nouvelle génération destinée à faire de grandes choses. Prolongé pour 100 millions de dollars sur cinq ans l’été dernier, Jarrett Allen prouve cette saison que la franchise de l’Ohio a fait le bon choix en sortant le chéquier après avoir récupéré le pivot en janvier 2021, dans le cadre du trade XXL de James Harden à Brooklyn. Progressivement, avec la montée en puissance d’Allen, son salaire annuel de 20 millions va devenir de plus en plus une belle affaire. Bref, on est particulièrement content de voir Jarrett être récompensé parce que ça prouve qu’il ne faut pas forcément être le plus flashy pour participer au match des étoiles, et que la défense reste valorisée même s’il a dû attendre le troisième tour pour enfin être choisi. Mais peu importe au final, il sera là dimanche prochain et c’est archi mérité.

Jarrett Allen parmi les All-Stars NBA, clairement ce sera la fête à Cleveland le week-end prochain. Le voir avec Darius Garland au milieu des étoiles les plus brillantes de la Ligue fera partie des highlights de la soirée, et quelque chose nous dit qu’ils voudront montrer à tout le monde qu’ils sont bien chez eux.

Source texte : NBA