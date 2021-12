Luka Doncic placé dans le protocole sanitaire de la NBA : une star de plus sur le bas-côté, il va vraiment être fun ce Christmas Day

Les joueurs NBA qui entrent dans le protocole COVID sont tellement nombreux aujourd’hui qu’on ne les compte même plus. Mais quand c’est une superstar du nom de Luka Doncic qui est concernée, forcément il faut qu’on en parle. Le phénomène slovène vient en effet d’être placé dans les « health and safety protocols » ce mercredi.

Hop, c’est désormais au tour de Luka. Ce mercredi soir, ESPN a annoncé que deux joueurs supplémentaires des Mavericks venaient d’être placés dans le protocole sanitaire de la NBA et très vite, on a appris qu’il s’agissait de Luka Doncic et de Trey Burke (qui pour info n’est pas vacciné). Le total des joueurs absents pour cause de COVID s’élève désormais à six du côté de Dallas, puisque Reggie Bullock, Josh Green, Maxi Kleber et Tim Hardaway Jr. sont également concernés. Alors évidemment, dès qu’il s’agit de Luka, ce n’est pas vraiment la même histoire que lorsqu’on parle de Josh Green hein. No disrespect mais soyons honnêtes. Cette nouvelle tuile tombe en plus pile-poil au moment où Doncic voulait retrouver les terrains, lui qui est resté sur la touche lors des cinq dernières sorties de son équipe à cause de son bobo à la cheville gauche. Comme l’indique Tim MacMahon d’ESPN, Luka espérait retoucher la baballe lors de l’affrontement de jeudi contre les Bucks à Dallas, mais il va désormais devoir patienter une bonne dizaine de jours supplémentaires avant de remettre un pied sur les parquets. La fin d’année s’annonce donc pas top dans le Texas, même si les Mavs ont réussi à se débrouiller sans leur MVP avec trois victoires en cinq matchs. Jalen Brunson, titularisé en l’absence de Doncic, a particulièrement step-up (plus de 20 points et 7 passes de moyenne) pour aider la bande à Jason Kidd, à lui de continuer sur cette grosse dynamique pour les oppositions à venir (Milwaukee à la maison, puis Utah, Portland, et Sacramento à deux reprises en déplacement pour finir l’année).

Si on dézoome un peu et qu’on se met à l’échelle de la NBA, on ne peut que remuer la tête de gauche à droite en voyant une nouvelle star entrer dans le protocole COVID. Luka rejoint Trae Young, Kevin Durant, James Harden, Kyrie Irving, Giannis Antetokounmpo et d’autres dans les « health & safety protocols » de la Ligue et le Christmas Day s’annonce de plus en plus cheum. Luka Doncic faisait évidemment partie des têtes d’affiche pour la soirée de Noël, les Mavericks se déplaçant chez le Jazz le 25. Vu comme c’est parti, on ne verra pas Ice Trae au Madison Square Garden, on ne verra pas KD contre les Lakers (qui sont eux privés d’Anthony Davis blessé au genou), Harden sera peut-être là mais pas sûr (il est entré dans le protocole le 14 décembre), et la présence de Giannis semble quant à elle également menacée face aux Celtics (il est aussi entré dans le protocole le 14 décembre). Au final, il n’y a peut-être que le choc Suns – Warriors qui pourrait répondre aux attentes sachant que les deux équipes ne sont pas privées de leurs stars aujourd’hui. Devin Booker, Chris Paul et Deandre Ayton sont bien là côté Phoenix, Stephen Curry et Draymond Green sont présents côté Golden State (Jordan Poole et Andrew Wiggins sont cependant dans le protocole), de quoi nous offrir un pur match qui pourrait sauver la soirée de Noël. Mais on le sait, d’ici au 25, il peut encore se passer beaucoup de choses alors on touche du bois.

On sait à quel point le Christmas Day est important pour la NBA, mais ça sent quand même très fort la soirée au rabais. Les audiences risquent donc de souffrir pas mal ce samedi, d’autant plus que la NFL – la ligue US de football américain – propose deux matchs en même temps…

Source texte : ESPN