La course au MVP 2021-22 : qui est sur le podium, qui est numéro 1 ? Apéro TrashTalk

On a gardé le meilleur pour la fin. Après les cinq Apéros dédiés aux cinq trophées individuels, à savoir le ROY, le MIP, le COY, le 6MOY et le DPOY, on conclut avec la course la plus prestigieuse de tous, celle concernant le MVP. Alors, qui domine les débats ?

Quand on pense à la course au MVP 2021-22, deux noms nous viennent directement en tête. Stephen Curry et Kevin Durant. Peu importe si vous mettez le premier ou le second sur le trône, ces deux-là dominent aujourd’hui la discussion et c’est tout à fait normal. Steph fait du Steph au sein de la deuxième meilleure équipe NBA et bat des records en cours de route, tandis que KD évolue à un niveau suprême pour porter les Nets vers les sommets de la Conférence Est malgré un supporting cast pas top. Mais dans l’ombre de ces deux-là, y’a quelques joueurs pas trop mauvais qui font également du bruit. Giannis Antetokounmpo notamment, même s’il est aujourd’hui dans le protocole COVID. Le tenant du titre Nikola Jokic est lui plombé par les résultats moyens de Denver mais alors d’un point de vue individuel, il est peut-être encore plus impressionnant que la saison dernière. Mention aussi pour DeMar DeRozan, énorme avec les Bulls, et quelques autres qu’on vous laisse découvrir.

6/6 pour les NBA Awards 2021-22, le compte est bon. On se retrouve dans quelques semaines pour refaire un point général, et n’oubliez pas que les rankings sont également réalisés à l’écrit sur TrashTalk, à la fin de chaque mois.