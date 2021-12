Programme NBA : Rudy Gobert retrouve les Wolves, ils disaient quoi déjà Edwards et Beverley la dernière fois ?

Après deux petites soirées à seulement cinq matchs, la NBA revient ce jeudi avec un très gros programme. Ce soir, ce sont 11 rencontres qui vont animer notre nuit de 1h à 7h du matin, avec notamment un Jazz – Wolves qui promet pas mal. L’occasion pour Rudy Gobert de prouver à Minnesota qu’il est bien un joueur calibre Défenseur de l’Année (loooool).

# LE PROGRAMME DU JEUDI 23 DÉCEMBRE 2021

1h : Pacers – Rockets

Lakers – Spurs Blazers – Nets : Reporté

# LE MATCH DE LA NUIT, ENFIN SELON NOUS

Jazz – Wolves (3h) : vous vous souvenez des propos d’Anthony Edwards et Pat Beverley concernant Rudy Gobert lors du dernier Minnesota – Utah ? « Il ne me fait pas peur du tout » disait Ant-Man, « Il est Défenseur de l’Année et ne défend même pas sur le meilleur joueur » balançait Pat Beverley, tout ça après avoir pris 30 pions dans les dents par un Jazz tout simplement trop fort. Cela n’a pas du tout perturbé notre Rudy national, à nouveau en course pour un titre de DPOY cette année. Les retrouvailles auraient donc pu être sympathiques ce soir du côté de Salt Lake City mais malheureusement, Anthony Edwards et Pat Beverley ne seront pas de la partie, la faute à un COVID omniprésent actuellement. Dommage, on aurait bien voulu entendre leurs déclarations d’après-match après une nouvelle taule. Au complet, le Jazz devrait en tout cas prendre le dessus sur les Wolves, privés également de l’excellent défenseur Jarred Vanderbilt ainsi que de Josh Okogie, Taurean Prince, voire Naz Reid (incertain). On tient à souhaiter bon courage à Karl-Anthony Towns, mais comme il est le « meilleur shooteur de l’histoire chez les big men », peut-être que Minnesota a une chance.

# À SURVEILLER ÉGALEMENT

Jalen Green devrait logiquement faire son retour ce soir face aux Pacers. Tiens, ça faisait longtemps !

Sixers – Hawks, un remake des derniers Playoffs mais sans Trae Young et sans Ben Simmons, c’est pas vraiment pareil.

La revanche du Heat face aux Pistons, qui ont battu Miami récemment pour mettre fin à 14 défaites de suite. La vengeance floridienne risque d’être terrible.

Luka Doncic et Giannis ne participeront pas aux Mavs – Bucks de ce soir, mais ça se mate quand même.

Après une défaite face au Thunder dans laquelle Michael Malone a benché ses titulaires, les Nuggets vont revenir avec le couteau entre les dents face aux Hornets de LaMelo Ball.

Suns – Thunder, +20, +30 ou +40 ?

Les Warriors reçoivent les Grizzlies, voilà qui va rappeler des souvenirs du dernier play-in tournament. Stephen Curry n’a sans doute pas oublié, mais Ja Morant, Dillon Brooks et Cie ne vont pas baisser les yeux.

Sur trois défaites de suite, les Lakers accueillent les Spurs et voudront l’emporter pour la dernière au « Staples Center ». Parce que oui, le nom est bien sur le point de changer. Crypto quoi déjà ?

11 matchs au programme, normalement vous devriez pouvoir trouver votre bonheur malgré le contexte COVID actuel qui plombe forcément un peu le produit NBA. Allez, on se donne rendez-vous dès 1h pour vivre une belle nuit avant le break du 24 décembre.