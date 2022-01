Les Nets vont jouer 11 matchs sur 16 à l’extérieur jusqu’au All-Star Game : ça tombe bien, Kyrie Irving va pouvoir faire son show sans KD

Soufflant le chaud et le froid depuis Noël et désormais privés de Kevin Durant, les Nets ne sont pas vraiment dans une forme olympique en ce moment. Mais la bonne nouvelle dans tout ça, c’est qu’ils pourront pas mal compter sur Kyrie Irving jusqu’à la trêve du All-Star Game car les hommes de Steve Nash vont beaucoup voyager lors du mois à venir.

Du côté de Brooklyn, on a un peu l’impression de vivre dans un univers parallèle où il vaut mieux jouer à l’extérieur qu’à la maison. Déjà, quand on regarde le bilan des Nets cette saison, on se rend compte qu’ils sont bien plus performants en déplacement (bilan de 15 victoires pour 5 défaites) qu’au Barclays Center (bilan de 12 succès pour 11 revers), et c’était le cas bien avant le retour de Kyrie Irving en ce début d’année 2022. Justement, en parlant de Kyrie, il représente évidemment l’autre raison qui explique pourquoi les Nets préfèrent plutôt voyager que recevoir aujourd’hui. Dans ce monde covidé bien chelou, on vous rappelle qu’Uncle Drew n’a toujours pas le droit de jouer à domicile et comme il a l’air bien décidé à ne pas se faire vacciner, on voit mal comment cela pourrait changer dans un futur proche malgré « l’optimisme » des Nets. Par contre, Kyrie est bien dispo pour les matchs à l’extérieur depuis que la franchise de Brooklyn a choisi de le faire revenir dans le groupe, une franchise qui aura véritablement besoin de lui dans les semaines à venir puisque Kevin Durant est out pour au moins un mois à cause de son pépin au genou. La blessure de KD – candidat MVP et top scoreur NBA cette saison – est forcément un coup dur pour les Nets, mais elle tombe à un moment où Brooklyn pourra véritablement compter sur Irving car les New-Yorkais vont enchaîner les déplacements d’ici au All-Star Break. Checkez un peu leur calendrier (en rouge, les matchs où Kyrie ne pourra pas jouer) :

19 janvier : @ Wizards

21 janvier : @ Spurs

23 janvier : @ Wolves

25 janvier : vs Lakers

26 janvier : vs Nuggets

29 janvier : @ Warriors

1er février : @ Suns

2 février : @ Kings

4 février : @ Jazz

6 février : @ Nuggets

8 février : vs Celtics

10 février : @ Wizards

12 février : @ Heat

14 février : vs Kings

16 février : @ Knicks (Kyrie ne pourra pas jouer car c’est à New York)

17 février : vs Wizards

Sur les 16 prochains matchs, 11 seront joués en déplacement, avec donc Kyrie Irving sur le parquet sauf face aux Knicks car le match se jouera à New York. Le fait de pouvoir compter sur Uncle Drew la plupart du temps pendant que Kevin Durant est à l’infirmerie peut permettre à Brooklyn de limiter la casse pendant cette période, même si le programme entre fin janvier et début février est plutôt corsé : Warriors – Suns – Jazz – Nuggets, c’est assez tendu mais dans le contexte actuel, il vaut probablement mieux jouer ces équipes-là en déplacement qu’à la maison. Surtout que Kyrie semble bien monter en puissance au vu de sa dernière perf’ face à Cleveland lors du MLK Day. Déjà en jambes lors de ses sorties précédentes et notamment dans son premier match à Indiana, Uncle Drew a lâché un vrai show sur son ancien parquet lundi (27 points – 7 rebonds – 9 passes) et quelque chose nous dit que ce n’est que le début. Sans la présence de KD et avec cet enchaînement de matchs en déplacement, Kyrie devra faire du Kyrie, ce qui peut lui permettre de véritablement trouver son rythme tout en (re)construisant des automatismes avec James Harden – forcément attendu au tournant – et le reste de l’équipe.

Bien évidemment, du côté de Brooklyn, on se serait bien passé de la blessure de Kevin Durant, qui a véritablement porté les Nets sur la première partie de saison. Mais cette blessure est loin de tomber au pire moment, et ça permettra en plus à KD de souffler un peu pendant que Kyrie et Ramesse font leur show en déplacement.