Paul George absent encore plusieurs semaines : pas de soucis, Nico Batum est là pour gérer la boutique

Sur la touche depuis Noël à cause d’une déchirure du ligament collatéral ulnaire au niveau du coude droit, Paul George ne devrait pas enfiler un maillot des Clippers avant quelques temps. La franchise californienne a indiqué que l’ailier All-Star serait sur la touche pendant encore « plusieurs semaines ».

Il y a une semaine jour pour jour, Jake Fisher de Bleacher Report annonçait que Paul George pourrait manquer le reste de la saison à cause de sa blessure au coude. Alors que Kawhi Leonard est toujours sur la touche sans date de retour exacte, ce scénario avait de quoi glacer d’effroi les fans des Clippers. Au revoir le candidat MVP, le capitaine courage et ses 24,7 points, 7,1 rebonds et 5,5 passes. Au revoir aussi les ambitions sportives, même si on se doutait déjà que ce serait compliqué de viser haut sans son acolyte cyborg. Aujourd’hui, on a droit à une petite update concernant l’état de PG 13 et les nouvelles semblent moins cataclysmiques déjà. Ohm Youngmisuk d’ESPN a annoncé que l’ancienne star des Pacers avait besoin de plus de temps pour soigner sa blessure et qu’il serait indisponible pendant encore plusieurs semaines. Pas la meilleure nouvelle du jour pour Tyronn Lue mais au moins il y a de l’espoir.

The Clippers initially wanted to see how Paul George’s elbow responds to rest for 3-4 weeks. They’re extending that period for a few more weeks to see how it responds. Ty Lue will try to keep Clippers in playoff hunt as they start a brutal 8-game road swing. https://t.co/qR9EWc3so0 — Ohm Youngmisuk (@NotoriousOHM) January 18, 2022

Si on part donc sur un retour possible cette saison, on va rester prudent sur le dossier Paul George. On avait annoncé une indisponibilité de 3 à 4 semaines fin décembre et on voit déjà que ce bobo est plus sérieux que prévu. Tombés à la neuvième place à l’Ouest, les Clippers peuvent craindre le pire sur les prochaines semaines. L’équipe a perdu huit des treize matchs disputés depuis la blessure de leur seconde star et voilà qu’arrive un road trip de huit matchs avec quelques beaux morceaux à se coltiner (Nuggets, Heat, Sixers notamment). Un sacré test pour un collectif angelino qui lutte vaillamment avec ses armes du moment mais qui ne pourra sans doute pas tenir éternellement sans ses leaders. Que se passera-t-il si les protégés de Tyronn Lue commencent à empiler les défaites ? Pas sûr que le board presse le retour des deux stars pour la lutte pour la neuvième ou la dixième place à l’Ouest, sauf si Reggie Jackson et les siens réussissent à faire mentir les pronostics. Ils seraient bien capables d’y arriver en plus ! Ça donnera encore l’occasion à Nico Batum de briller en attaque. Après son coup de chaud contre les Pacers, on en redemande ! Allez Batman !

Paul George n’est pas encore out pour la saison mais on ne devrait pas le revoir de sitôt sur les parquets. Le coude droit est toujours en cours de guérison et il a besoin de plusieurs semaines pour aller mieux. On envoie du courage aux fans des Clippers, ils risquent d’en avoir besoin.

Source texte : Ohm Youngmisuk / ESPN